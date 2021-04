La madrugada del pasado domingo 25 de abril, Rafael y Ximena pasaron, como ellos lo tildaron, un "bochornoso y humillante" momento cuando junto a 87 personas fueron desalojadas de un motel de la comuna de La Florida, acusados de hacer uso indebido de los permisos de traslado en cuarantena.

Fue pasada la medianoche cuando uniformados llegaron al recinto y, tras irrumpir en las habitaciones, solicitaron a los pasajeros salir del lugar para terminar llevándolos a una comisaría, lo que implicaba un trámite de rigor, pero que se extendió a las 13 horas.

La situación fue relatada por la pareja en conversación con el matinal Mucho Gusto, donde indicaron que pensaron que sería sólo un momento incómodo, pero que todo terminó en una demanda colectiva.

"Yo salí en pura toalla"

Lo ocurrido, aduce la pareja, generó una serie de momentos tragicómicos, ya que entre los detenidos se encontraba un hombre que estaba solo y que llegó al lugar porque era conductor buscando descansar tras su jornada de trabajo.

Sin embargo, relató Ximena que "llegamos a las 7 de la tarde y las 2 de la mañana nos tocan la puerta y Carabineros nos piden el permiso y nos dicen: 'Están haciendo mal uso del permiso y nos tienen que acompañar. Sólo personas fuera de Santiago pueden usar los moteles'. Es raro le le dije porque no puede llegar gente de regiones".

Rafael por su parte recordó que "yo salí en pura toalla y cuando vi al uniformado me empecé a asustar cuando dijo que el permiso no servía y me dice: 'Vístase y vámonos en la comisaría'. Ya en el lugar nos hicieron sacar todo y nos mandaron al calabozo".

"Tenemos cinco niños y en casa no tenemos privacidad"

La situación derivó en incómodos momentos, ya que Ximena aseveró que "lo ridículo de todo es que nos llevan por aforo y nos tienen en una celda de tres por tres y éramos 30 personas. Después con todo el frío, nos llevan a un patio y después como a una sala de clases".

El tema generó la molestia de la mujer, quien agregó que "más vergüenza no podemos pasar. Nos humillaron, nos arruinaron la noche, por lo mismo vamos a seguir adelante con la demanda contra quienes resulten responsables".

Consultada por qué fueron al motel, Ximena fue enfática en señalar que "nosotros tenemos cinco niños y tú comprenderás que en la casa no hay privacidad, no hay intimidad porque los niños chicos se acuestan con uno y con el tema de la cuarentena las parejas no tiene espacio, ni para conversar".

