¿Qué pasó?

Gracias a las cuarentenas debido al coronavirus, las automotoras han dejado de relucir sus automóviles en las vitrinas, aunque no han parado de vender. Sin embargo, Sernac está investigando supuestas malas prácticas en las ventas según denuncias de consumidores.

Según los afectados, las automotoras los están discriminando por la forma de pago que están utilizando al momento de comprar un vehículo nuevo.

“Todo iba bien hasta que me preguntaron cómo lo iba a comprar. Cuando decía ‘al contado’ ponían mil y una excusa, como no hay stock, no está el modelo”, relató una mujer que no quiso dar su nombre por miedo a represalias.

Lista de espera

Lo anterior, hizo que las automotoras hicieran una lista de espera, dando prioridad a quienes compraban vehículos con crédito automotriz.

La mujer anónima señaló que el vendedor que le hizo la asesoría le confesó que “no le iban a vender el auto”, debido a la forma de pago que quería utilizar: “Me dijo que el negocio está en el crédito, por lo intereses”.

Ante la duda, la mujer realizó el cálculo para ver cuánto pagaría si optaba por el crédito automotriz. Luego de sacar conclusiones, iba a cancelar $4 millones más por el auto que quería.

No respetan la fecha de entrega

Según Sernac y Conadecus, también hay reclamos por no respetar la fecha de entrega de los vehículos. Varios consumidores denuncian que llevan meses esperando su nueva adquisición.

“Compre el auto en enero, desde esa fecha me están tramitando la espera. Ahora me contaron que podría llegar el julio”, contó Hugo Herrera quien lleva meses esperando su auto.

Lucas del Villar, director del Sernac, dijo: “Se visualiza una infracción al derecho a la información oportuna. No informan claramente cuándo entregarán el producto. Le dicen al consumidor que está en lista de espera, pero aquello es falta de comunicación”.

Sólo este año, Sernac acumula 60 reclamos en contra de automotoras. Ante lo anterior, el pasado 10 de abril iniciaron una investigación para identificar y verificar si las denuncias son ciertas.

Defensa de las automotoras

Diego Mendoza, secretario general de la asociación automotriz, se defiende diciendo que aquellas prácticas no existen dentro del sector.

A pesar de mostrarle algunos audios que daban a conocer la estrategia que están utilizando las automotoras, Mendoza expresó: “No me puedo pronunciar por aquel contenido. Lo que señalo es según datos que tenemos, podemos decir que no es una práctica generalizada”.