Una serie de manifestaciones se han realizado en distintas comunas del país por la falta de ayudas del Estado para paliar la crisis económica derivada del coronavirus.

Muchos reclaman que no han recibido beneficios, por lo cual ven en el tercer retiro de fondos previsionales una esperanza para resolver sus problemas.

Una de ellas es María Miralles, vecina de La Pintana que tiene cinco hijos y que para solventar ciertos gastos vende repostería el fin de semana.

“Da pena, da rabia, da frustración, decimos en qué mundo estamos viviendo que ellos no se dan cuenta que hay niños que están pasando hambre”, dijo a Meganoticias.

Falta de espacio

Otro de los problemas, es la falta de espacio para las clases virtuales de su hijo mayor, quien ya le ha manifestado lo difícil que se le hace estudiar.

“Él mismo me lo expresa, me dice ‘pucha mamá me cuesta entender’ y es obvio porque tiene muchos factores detractores porque uno para estudiar y tener una retroalimentación como debiera ser, uno debería estar en un lugar solo, con una luz espectacular, que no haya ruidos molestos, que sea netamente estudio”, señaló la mujer.

En total son siete las personas que comparten espacio en un departamento de 42 metros cuadrados, por lo que ven en el tercer retiro la posibilidad de acceder a un espacio que les permita tener mayor privacidad.

