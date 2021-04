¿Qué pasó?

Miles de personas no lograron acceder al Bono de Clase Media, pese a no contar con ingresos hace meses y a tener que alimentar a sus familias, pagar cuentas y costear la educación de sus hijos.

En redes sociales diversos usuarios han hecho sus reclamos, puesto que no aparecen como beneficiarios, pese a la baja de ingresos que han registrado desde el inicio de la pandemia.

"No voy a tener que echarle a la olla"

Este es el caso de Carolina Antipichun y Juan Linco, quien durante el 2019 ganó menos del sueldo mínimo trabajando en la construcción. El 2020 quedó cesante por las cuarentenas y la situación se volvió tan crítica que actualmente piensa pedir un crédito.

Juan afirmó sentir "impotencia. Tenemos que pagar la mercadería, pagar la luz, el agua... no se puede".

La única ayuda que han recibido es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero eso no es suficiente. Menos, cuando deben cuidar a dos niñas.

Al respecto, Carolina señaló que "si nos mandan a cuarentena, por último que nos den el 10%. Estaríamos todos tranquilos".

"No es para comprar tele o celular, es para comida, porque de aquí a una semana no voy a tener que echarle a la olla", agregó.

"El 2020 estuve cesante todo el año"

Carolina Muñoz tampoco pudo acceder a los beneficios, pese a que sus ingresos cayeron en un 83% entre 2019 y 2020. Lo anterior se debe a que su sueldo antes de la pandemia superaba el máximo para postular.

"El 2019 sobrepasé la renta de $2 millones, pero el 2019... Deberían dejar el 2019 atrás, el 2020 estuve cesante todo el año", aseguró.

Hace unos meses encontró trabajo, pero con un salario cinco veces menor al que antes tenía. Obtiene cerca de $460 mil al mes, de los cuales $130 mil van para los medicamentos de su hijo.

"Me pongo a pensar, no sé hasta cuando voy a vivir aquí, a lo mejor tendré que dejar mi departamento, vender mi auto y empezar de cero", reflexionó.

"Por dos lucas quedé afuera"

El bono exige una caída de un 20% de los ingresos entre los segundos semestres de 2019 y 2020, y Moisés Blaset no logró cumplir con el requisito por décimas.

"Mi nivel de ingreso era de 653 en el semestre 2019 y es 450 en el segundo semestre del 2020, hay una baja considerable. Hay una baja considerable, por dos lucas quedé afuera", sostuvo.

"Tuve una caída de ingresos de 19, 4%, aunque no alcancé a llegar al 20% de la caída", precisó.

¿Qué dicen los expertos?

Para algunos expertos, uno de los errores del bono es que la ayuda está focalizada, y no considera el contexto actual de emergencia sanitaria.

"Creen que hay una especie de definición más estructural de clase media y no de la necesidad que hay en la pandemia. Porque en Chile se usa la focalización y se usa la misma lógica para esta emergencia", afirmó Claudia Sanhueza, investigadora CEO.

Por su parte, Marco Krememan, de la Fundación Sol, detalló que los trabajadores "vieron caer un 10, un 15% de sus rentas y no pueden acceder al bono. El conjunto de ayudas considera focalización, no considera renta universal".

"Hay dos principios que no califican en el bono ni en el IFE, el de universalidad (...) más el principio de insuficiencia. No basta con que le lleguen muchos bonos, transferencias, a distintos hogares, es decir, que aumente la cobertura, si el monto no es suficiente", agregó.

