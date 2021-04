¿Qué pasó?

Efectivos del Gope y el OS9 de Carabineros llegaron al hogar del presunto autor de ocho salvajes crímenes en Estación Central. Se trata de Diego Ruíz, apodado como el “asesino serial de Meiggs”.

Por meses, los uniformados investigaron al hombre colombiano por presuntos crímenes ocurridos entre marzo y noviembre del 2020. Las víctimas eran principalmente personas que vivían en situación de calle.

“Las lesiones eran características. Atacaban principalmente órganos vitales. Eran más de 20 puñaladas las que recibía cada víctima. Eso nos daba patrones ante el tipo de investigación que se debía desarrollar”, relató la teniente Javiera García del OS9 de Carabineros.

Siete asesinatos en una semana

La única víctima que no vivía en situación de calle, era Carlos Rivas, malabarista del barrio Meiggs. Él fue atacado el 1 de noviembre del 2020.

“Ese día, luego de beber cervezas con amigos, se quedó dormido, estando a merced del imputado. Aprovechando la situación Carlos, Ruíz le propina 25 heridas cortopunzantes en zonas vitales del cuerpo”, explicó el hecho la abogada de la familia de la víctima.

Según indica la querella criminal, sólo 35 minutos después del presunto asesinato al malabarista, Diego Ruíz causó la muerte de otra persona.

Como si fuera poco, una semana más tarde, el imputado, a unos metros de su departamento y utilizando el mismo cuchillo, habría atacado de manera brutal a cinco personas. Sus vecinos quedaron impactados con lo sucedido.

Informe psicológico

Con todos los antecedentes de los supuestos asesinatos, el Ministerio Público le solicitó un informe psicológico de Diego Ruíz al Servicio Médico Legal (SML), enfocado en las facultades mentales del imputado.

Según el documento dado a conocer por Radio Bío-Bío, se especifica que el sujeto de nacionalidad colombiana es imputable, es decir, puede ser sentenciado.

El mismo texto, entrega la autopercepción que tiene el imputado sobre su persona: “Soy muy bueno, muy buena persona, cariñosa con todos, amable, una gran persona. Con mucho conocimiento de Dios (...) soy muy inteligente, aprendo todo lo que me propongo”.

Al ser consultado por los posibles asesinatos, Ruíz comentó que a veces la memoria le juega una mala pasada: “No me acuerdo de esas cosas. No sé qué pasó. A veces me siento confundido porque me están acusando de cosas de las que no soy yo”.

“Él prefiere decir que no sucedió y justificarlo como una pérdida de memoria. Pero más que eso, él asume una especie de despersonalización, habla como normalmente hablan los psicópatas”, señaló Mauricio Valdivia, doctor en criminología.

Convicción de la justicia

El Ministerio Público tiene convicción sobre la imputabilidad de Diego Ruiz. Hay rasgos que fueron claves para llevarlo a juicio.

Diego Ruiz seguirá en prisión, a la espera de que termine el periodo de investigación. Además, se espera la indagatoria del OS9, ya que existe una veintena de crímenes sin responsables. Dependiendo de cómo ocurrieron, podrían sumarse al historial del “asesino en serie de Meiggs”.

Ver cobertura completa