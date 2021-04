¿Qué pasó?

Este viernes se llevó a cabo una fiscalización a un motel ubicado en la comuna de Recoleta y que se encontraba funcionando sin cumplir las medidas sanitarias al arrendar piezas por hora.

Se trata del motel El Buda, el que al momento de la fiscalización se encontraba funcionando por horas e incluso había una pareja al interior del recinto.

Sumario sanitario

Al respecto, la seremi de Salud, Paula Labra, señaló que "a través de la página de la intendencia recibimos una denuncia de que este motel en la comuna de Recoleta se encontraba funcionando arrendando habitaciones por hora. Sabemos que en cuarentena no pueden funcionar".

"Si fuesen viajeros que tuviesen los permisos pertinentes no habría inconveniente porque estaría funcionando como hotel, siempre y cuando contaran con los permisos, situación que en este momento no ocurre", explicó.

Anunció además que "haremos una prohibición de funcionamiento, lo que implica un sumario sanitario y además, las personas que se encontraban al interior van a ser detenidas por Carabineros".

Asimismo, dijo que "la sanción principal es para el dueño de este motel y para aquellas personas que estaban trabajando sin los permisos".

Por su parte, el intendente Felipe Guevara, informó que hace tres días habían recibido denuncias y que "se hizo junto con Carabineros el seguimiento y fiscalización correspondiente y se llegó a la convicción de que había que hacer una visita inspectiva".

Además, informó que se encontró "una de las habitaciones ocupada con una pareja. Él tiene un permiso de desplazamiento para dirigirse a un trabajo que está fuera de la comuna de Recoleta y ella no tiene ningún permiso para desplazarse por la ciudad".

¿Qué dijo el administrador?

Por su parte, Roberto, el administrador, se defendió y aseguró que no incumplieron las normas sanitarias: "Nosotros como hoteles tenemos la facultad de operar. La pareja puede decir me voy en cinco minutos más, en media hora más y no los puedo tener 15 horas encerrados".

