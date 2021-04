El exministro de Salud, Jaime Mañalich fue entrevistado por el matinal Mucho Gusto, espacio en el que se refirió a la labor del Colegio Médico, a su presidenta Izkia Siches y al trabajo realizado por el actual titular de la cartera, Enrique Paris.

El médico además descartó ser candidato a algún cargo de elección popular.

Sobre la declaración de Izkia Siches sobre el ministro Enrique Paris

"Esa declaración es una bajeza. Para qué hablar del trato que yo recibía de la presidenta del Colegio Médico en su época y resulta que ahora para ofender al ministro y decirle que es poca cosa... dice ‘este otro gallo sí que...’, es un juego de niños".

"Creo que es una bajeza decir, ‘sabe ministro Paris usted no vale nada, el que valía era este otro'. Es una bajeza, es incorrecto y falto a la verdad".

"Todo el mundo tiene derecho a opinar y a ser influencer, pero las decisiones, son decisiones enfocadas en la salud y bienestar de las personas. El ministro Paris ha estado ahí y contrario a lo que dice la presidenta del Colegio Médico, merece nuestra admiración".

Colegio Médico y José Miguel Bernucci

"El Colegio Médico se ha puesto en la ventaja de los peores escenarios y ha anunciado cosas tremendas, que es un papel muy fácil".

"El secretario del Colegio Médico, el doctor Bernucci, que fue expulsado de la Universidad Católica en una beca, habla como si tuviera autoridad y es el secretario de un gremio, no es una autoridad en salud pública, entonces ha faltado una dosis de humildad".

Descarta ser candidato a cargo de elección popular

"La columna que publica este domingo pasado El Mercurio, que se refiere a la reunión que habría tenido el suscrito con el ministro Paris y el Presidente de la República, en su casa, jamás ocurrió".

"Eso es falso y también se dijo en eso, para tratar de que yo me quedara callado, que es el objetivo de esa columna, que yo estaba haciendo todo esto porque quería ser candidato a senador. Yo no voy a ser candidato, lo he dicho en todos los tonos, no voy a ser candidato a ninguna elección".

"Tienen por objeto lograr que yo hable menos y yo le di esta entrevista a usted, precisamente para contestar que eso no va a ocurrir. Voy a hablar más".

Su relación con el ministro Paris

"Hablo con el presidente muy de vez en cuando. Yo no soy asesor del presidente, yo hablo con el ministro Paris".

"Yo no lo veo con ganas de retirarse. Me parece que pedirle la renuncia o que se aleja del cargo es un error gravísimo que no se debe cometer".

