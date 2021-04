En medio de una audiencia desarrollada en el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el pasado 26 de marzo, se produjo una insólita discusión entre el abogado del denunciante, Nicolás Márquez, y la magistrada Ema Novoa.

La audiencia correspondía al caso de una demanda presentada por un extrabajador de Codelco para anular su despido efectuado en 2019.



El altercado se produjo luego de que Márquez fuese interrumpido mientras realizaba sus observaciones. Allí, el abogado defensor acusó tener menos tiempo para hablar que la contraparte, que habría tenido 14 minutos.

“No es la idea que nos hagamos virales”

Mediante un audio de la audiencia que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar que Márquez acusó que al comienzo no se le indicó cuánto tiempo tenía para hablar. "Entonces, dos minutos más y a usted lo corto y se acabó no más", indicó la jueza.

Frente a esto, el defensor dijo: "Magistrado, es que me siento en desventaja en esta situación. La verdad es que me pone en una desventaja jurídica. Y lo peor de todo es que mi cliente es quien se afecta".

Luego de problemas en el audio de la jueza, el abogado señaló que no la escuchaba. La magistrada, en tono burlesco, señaló: "Uy, me siento vulnerada en mis derechos. No me escuchan", frente a lo que Márquez indicó: "Magistrado, usted se está burlando".

“Ah, me voy a tener que inhabilitar y hacer el juicio de nuevo entonces. ¿Usted considera que nos estamos burlando?”, añadió Novoa.

Márquez respondió: “Se está burlando, por supuesto. Magistrado, no es la idea que nos hagamos virales”.

“Estoy siendo muy amenzada”

En ese momento, la magistrada Novoa se enojó aún más y le preguntó al defensor si estaba grabando la discusión: “¿Me está amenazando?”, cuestionó. “En todo caso estoy siendo muy amenazada y usted me está grabando. Si usted graba y esto sale viral, yo me voy a sentir muy amenazada”, agregó.

Al respecto, Márquez explicó que no era precisamente él quien grababa, sino que el tribunal.

Luego de la discusión, el abogado solicitó que la magistrada quedara inhabilitada de la causa, a lo cual Novoa accedió para evitar cuestionamientos a futuro.

¿Qué pasó después?

El abogado Nicolás Márquez comentó a Bio Bio Chile que el hecho "fue extraño" y no descartó realizar una queja disciplinaria contra la magistrada.

"De forma jurídica es claro que mostró una inclinación contraria a los intereses de mi representado, lo que tuve que defender", señaló el defensor del trabajador despedido por Codelco.

Por otra parte, desde el Poder Judicial manifestaron que no se referirán al caso.