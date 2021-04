¿Qué pasó?

Hace cinco años, el país se conmovió por la muerte de Lissette Villa, quien habría sido víctima de las vulneraciones del Sename. Desde aquel entonces, el caso de la pequeña destapó varias irregularidades dentro de la institución.

Su muerte

Como consta el documento del juicio oral, después de desobedecer las reglas y ponerse agresiva, dos cuidadoras intentaron controlar a Lissette, poniéndola boca abajo contra el suelo. Trataron de reducirla violentamente por medio de maniobras físicas constantes.

El mismo texto señala que una de las mujeres se subió arriba de Lissette y con su cuerpo presionó muy fuerte su espalda y tórax. Al mismo tiempo, con sus manos sujetaba los brazos de la menor para mantenerla inmovilizada.

Lissette con fuerte llanto les gritaba que la soltaran, que se iba a portar bien. Que se estaba ahogando. Ella paró de moverse. Una asfixia le provocó un paro cardiorespiratorio, falleciendo minutos después.

Mea culpa de la madre

Juana Poblete, hija de Lissete, dejó el cuidado de su hija a los cinco años. El principal motivo de la decisión de la justicia fue por sus adicciones ligadas a las drogas y alcohol.

“Si hubiera tenido la ayuda que tengo ahora, Lissette estaría con nosotros. No cumplí las reglas que tengo como mamá. Soy otra persona, ya no bebo, ni consumo drogas. Ahora están creciendo mis nietos, no quiero que les pase lo mismo que a mis hijas”, confesó.

En la misma línea, Juana da detalles de cómo estaba Lissete cada vez que la visitaba: “La veía tan drogada. Le corría saliva por la pera y sus ojos estaban lagrimosos”.

Cinco años después de la muerte de Lissette, aún no hay culpables ni condenas. Recién en mayo próximo comenzará el juicio.

“He visto casos que se demoran tan poco. ¿Y qué pasa con mi hija? Que se haga justicia y paguen el daño que sufrió Lissette”, reveló.

La verdad del sename

Gracias a investigaciones, declaraciones de testigos y de otros menores, se supo que el caso de Lissette no era algo aislado dentro del Sename. La institución habría vulnerado constantemente los derechos de los niños que debía proteger.

Marcos Emilfork renunció al Ministerio Público en 2019, luego de estar a cargo del caso de Lissette y todos los posibles delitos que habría cometido el Sename a nivel nacional.

“Habíamos llegado al nivel de intereses que no querían ser tocados. Tenemos una deuda pendiente importante con los niños y niñas del Sename”, comentó el ex fiscal.

El Ministerio Público pedirá siete años de presidio por las dos cuidadoras acusadas a la muerte de Lissette, por el delito de apremios ilegítimos.

“Es lamentable que nos demoremos tanto en los procedimientos e investigaciones de los cursos penales, sobre todo cuando involucra un niño, niña y adolescente. Nos preocupa que no se den los tiempos necesarios, para que se toque el caso y condenar a los responsables”, señaló Rosario Martínez, directora del Sename.

"Garantizar seguridad"

La muerte de Lissete provocó cambios que recién se están empezando a concretar, el fin de los recintos masivos del Sename. Cuatro ya han cerrado, este año serán cuatro más.

Ya no habrá más habitaciones masivas, ni puertas cacerclarias. Ahora solo será un máximo de 15 niños por residencia. Además, ya no serán parte de Sename, estarán a cargo del servicio denominado Mejor Niñez.

“Acá no basta con mejorar, debemos garantizar que todos los niños y niñas de Chile estén protegidos por nosotros. Después de 40 años, no podemos seguir fallándole a los menores”, dijo María José Catro, directora servicio Mejor Niñez.

