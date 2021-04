¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este jueves a una eventual renuncia a su cargo, en medio del alza de contagios por coronavirus y las nuevas restricciones anunciadas para frenar el avance de la pandemia.

Cabe señalar que esta jornada se superó el millón de contagios en territorio nacional y se registró un nuevo récord de casos diarios.

"Es el presidente el que toma esa decisión"

En cuanto a la determinación de nuevas medidas para controlar el Covid-19 en Chile, Paris afirmó que "se toman siempre con un criterio sanitario. Para el Presidente y para todo el equipo de Gobierno lo que predomina es el criterio sanitario".

Asimismo, el jefe de cartera fue consultado por ciertos anuncios por parte del Minsal, que han causado controversia en el espectro público, y sobre una posible dimisión en sus labores como ministro.

"No sé si hemos generado incomodidad, no he pensado en renunciar a mi cargo", manifestó.

Paris recalcó que "esto lo hemos conversado permanentemente con el Presidente de la República. No tengo ninguna intención de renunciar a mi cargo".

"Esta es una potestad propia de aquel que me eligió para el cargo, por lo tanto, es el Presidente el que toma esa decisión", sentenció.

Anuncios del Minsal

Esta jornada el ministerio de Salud entregó varios anuncios, entre los cuales se encuentran:

