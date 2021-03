¿Qué pasó?

Tras la viralización del video en el cual se escucha a un menor de edad gritando al interior de un centro del Sename en Providencia, la jueza coordinadora del centro de medidas cautelares, Lorena Bruna, explicó la forma cómo se abordó el caso en la residencia.

Al respecto, la magistrada informó que "se activaron los protocolos pero estos no fueron eficaces porque no se obtuvo respuesta del sistema como para abordar este tipo de situaciones que son tan complejas".

"Estamos preocupados por este tipo de situaciones y por eso el día de ayer se adoptaron medidas tendientes a despejar cualquiera situación de vulneración que pueden estar viviendo los niños de esta residencia", indicó.

Asimismo, comunicó que se tomó contacto con los curadores de los niños "quienes son los abogados de las causas proteccionales a fin de que sostuvieran entrevistas también con ellos sin perjuicio de que los curadores vienen permanentemente a la residencia y toman contacto con sus rerpesentados".

Por otro lado, expuso que "estamos en presencia de casos complejos que dicen relación con la salud mental en que se presentan desregulaciones que son necesarias que sean abordadas por personal especializado en este tipo de casos".

"Lo que se hizo en este caso y según explicó la directora, es que se necesitó para la contención de la desregulación que sufrió este niño, la presencia del SAMU y para llamarlos se exige que Carabineros también venga para que dé resguardo al personal de salud", manifestó.

En esa línea, dijo que "al parecer no hay una coordinación entre Carabineros y el personal de salud, pues llega carabineros y no llega el personal de salud y no llegó nunca".

Revisa sus declaraciones

El audio

El registro habría sido grabado por vecinos en la comuna de Providencia durante la noche del lunes. "¡No, por fa, me duele, me duele", es posible distinguir en el video.

Al ser viralizado en redes sociales y el Sename emitió el siguiente comunicado. Carla Leal, directora regional metropolitana del Sename, detalló que "la información se está levantando por los equipos técnicos y por la visita que hice ahora".

"Es indignate y doloroso"

La situación fue abordada por Patricia Muñoz encargada de la Defensoría de la Niñez, quien tildó de indignante y doloroso el registro a través de su cuenta de Twitter.

"Para vuestra información, este doloroso, indignante y brutal registro de violencia, intolerable en un lugar donde se debe proteger a niños, ya lo estamos aborando, pero insisto, como venimos diciéndolo desde 2018, sin cambio estructural esto no terminará", escribió en la red social.

Posteriormente, comentó que junto a otras personas de la institución, se apersonaron en el lugar, para verificar cuáles habrían sido las acciones que el Sename adoptó y el porqué de la situación: "Desafortunadamente con los antecedentes recabados hasta el momento, no se activó el protocolo de manera adecuada en los hechos que ocurrieron ayer (lunes)".

"Esto no puede seguir repitiéndose, seguimos observando cómo el Sename no es capaz de abordar de manera afectiva la protección de niños, niñas y adolescentes. Seguiremos recabando mayor información, una vez que podamos conversar de manera tranquila con la víctima, con el fin de poder determinar todas la acciones que correspondan en este caso, para quienes tengan responsabilidad", reveló Muñoz.

(*) Hemos decidido no publicar el video en cuestión debido a que contiene material sensible que afectan a menores de edad en situación vulnerable.