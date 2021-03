Jaime Bellolio, vocero de Gobierno, anunció durante la mañana del miércoles que “se va a investigar a fondo para saber qué es lo que realmente sucedió” en la grabación captada por vecinos de la Residencia Familiar Carlos Antúnez del Sename, en la que se escuchan llantos y gritos de un niño.

Declaraciones del Gobierno

El personero sostuvo: “Por supuesto que para quienes hayan escuchado ese audio es estremecedor, es un audio que nos duele en lo más profundo, sobre todo para aquellos que somos padres o madres”.

La autoridad sostuvo que “lo que se ha hecho en este Gobierno es que se terminó el Sename, y se terminó por un servicio de protección.”

“Se va a investigar a fondo para saber qué es lo que realmente sucedió, ya salió un comunicado del Sename, lo dijo también la nueva directora del Servicio de la Niñez, y también la defensora de la Niñez", finalizó la autoridad.

El audio

El registro habría sido grabado por vecinos en la comuna de Providencia durante la noche del lunes. "No, por fa!!!, me duele, me duele", es posible distinguir en el audio.

Al ser viralizado en redes sociales y el Sename emitió el siguiente comunicado. Carla Leal, directora regional metropolitana del Sename, detalló que "la información se está levantando por los equipos técnicos y por la visita que hice ahora."

🔵 En relación a las imágenes difundidas que corresponderían a una residencia de @SenameMetro compartimos el siguiente comunicado: pic.twitter.com/Td0HYXBTOQ — Sename Metropolitana (@SenameMetro) March 24, 2021

"Es indignate y doloroso"

La situación fue abordada por Patricia Muñoz encargada de la Defensoría de la Niñez, quien tildó de indignante y doloroso el registro a través de su cuenta de Twitter.

"Para vuestra información, este doloroso, indignante y brutal registro de violencia, intolerable en un lugar donde se debe proteger a niños, ya lo estamos aborando, pero insisto, como venimos diciéndolo desde 2018, sin cambio estructural esto no terminará", escribió en la red social.

Posteriormente, comentó que junto a otras personas de la institución, se apersonaron en el lugar, para verificar cuáles habrían sido las acciones que el Sename adoptó y el porqué de la situación: "Desafortunadamente con los antecedentes recabados hasta el momento, no se activó el protocolo de manera adecuada en los hechos que ocurrieron ayer (lunes)".

"Esto no puede seguir repitiéndose, seguimos observando cómo el Sename no es capaz de abordar de manera afectiva la protección de niños, niñas y adolescentes. Seguiremos recabando mayor información, una vez que podamos conversar de manera tranquila con la víctima, con el fin de poder determinar todas la acciones que correspondan en este caso, para quienes tengan responsabilidad", reveló Muñoz.

(*) Hemos decidido no publicar el video en cuestión debido a que contiene material sensible que afectan a menores de edad en situación vulnerable.