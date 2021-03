A través de sus redes sociales, Unicef Chile solicitó que se investigue la denuncia sobre supuestos hechos de violencia al interior de una residencia del Sename ubicada en Providencia, los que quedarían evidenciados en un video que se viralizó en redes sociales.

En tal registro se puede escuchar los gritos y llantos que corresponderían a un menor de edad: "No, por fa!!!, me duele, me duele", es posible distinguir en el audio.

Cabe consignar que el Sename ya confirmó a Meganoticias que abrirá una investigación para aclarar los hechos denunciados y dar respuesta frente a las autoridades correspondientes.

¿Qué señaló Unicef Chile?

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y el bienestar de todos los niños y adolescentes en el país, señaló que "solicitamos que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades".

"Los protocolos de las residencias deben garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado y la reparación de la vulneración que vivieron", agregó.

Finalmente, expuso que "así como también, dichos protocolos deben protegerlos de cualquier tipo de violencia y asegurar que reciban atención de salud mental de calidad".

👉El bienestar y seguridad de los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad. — UNICEF Chile (@UnicefChile) March 24, 2021

¿Qué dijeron desde el Sename?

Carla Leal, directora regional metropolitana del Sename, mencionó estar preocupada por el hecho y aclaró que están recabando los antecedentes necesarios para chequear el correcto funcionamiento de los protocolos.

"La información se está levantando por los equipos técnicos y por la visita que hice ahora", detalló Leal.

Además, para complementar lo señalado por la directora metropolitana de la institución, Sename compartió un tuit refiriéndose a los hechos.

🔵 En relación a las imágenes difundidas que corresponderían a una residencia de @SenameMetro compartimos el siguiente comunicado: pic.twitter.com/Td0HYXBTOQ — Sename Metropolitana (@SenameMetro) March 24, 2021

"Es indignate y doloroso"

La situación fue abordada por Patricia Muñoz encargada de la Defensoría de la Niñez, quien tildó de "indignante y doloroso" el registro a través de su cuenta de Twitter.

"Para vuestra información, este doloroso, indignante y brutal registro de violencia, intolerable en un lugar donde se debe proteger a niños, ya lo estamos aborando, pero insisto, como venimos diciéndolo desde 2018, sin cambio estructural esto no terminará", escribió en la red social.

Posteriormente, comentó que junto a otras personas de la institución, se apersonaron en el lugar, para verificar cuáles habrían sido las acciones que el Sename adoptó y el porqué de la situación: "Desafortunadamente con los antecedentes recabados hasta el momento, no se activó el protocolo de manera adecuada en los hechos que ocurrieron ayer (lunes)".

"Esto no puede seguir repitiéndose, seguimos observando cómo el Sename no es capaz de abordar de manera afectiva la protección de niños, niñas y adolescentes. Seguiremos recabando mayor información, una vez que podamos conversar de manera tranquila con la víctima, con el fin de poder determinar todas la acciones que correspondan en este caso, para quienes tengan responsabilidad", reveló Muñoz.

Además, el diputado Diego Schalper se refirió al tema en redes sociales, donde reseño que "estas cosas no pueden seguir pasando".

También agregó que "he solicitado a la Comisión de Derechos Humanos que haga visita inspectiva".

(*) Hemos decidido no publicar el video en cuestión debido a que contiene material sensible que afectan a menores de edad en situación vulnerable.