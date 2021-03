¿Qué pasó?

La presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, criticó la posibilidad de un tercer retiro del 10% basándose en la propuesta del Gobierno sobre un nuevo paquete de medidas que extenderán la red de protección social, las que a su juicio "se ven abundantes".

Además, explicó que una eventual nueva extracción significaría pensiones mucho más bajas para los afiliados.

"Me parece grave seguir insistiendo en un tercer retiro"

Sobre los proyectos de retiro, dijo a Mega Plus que "me parece grave, especialmente hoy después de haber escuchado ayer la presentación del plan del Gobierno con las ayudas que vienen, que se ven abundantes, me parece grave seguir insistiendo en un tercer retiro. Además que la mayoría de las personas que ahora pueden retirar, no son personas que están en el nivel más bajo de ingresos, ellos ya sacaron prácticamente todos sus fondos".

En cuanto a las personas que retiran sus fondos a pocos años de jubilarse, sostuvo que "eso es gravísimo, imagínate que se demora años en conseguir acumular un cierto monto para el cual pusieron una cantidad, ganaron intereses, y ahora lo sacan a 10 años de pensionarse, es una tragedia, eso no debería suceder".

Incluso, aseguró que "haber permitido los retiros dos veces lo único que hace es hacerlas (las pensiones) más bajas mañana. Realmente hay una contradicción en lo que se discute el Senado, que por un lado se permite a la gente sacar sus fondos y por otro supuestamente hay tanta preocupación por las bajas pensiones, hay que pedirle a los senadores que se sinceren sobre lo que realmente quieren".

Acerca de si la aprobación del segundo retiro fue un error del Gobierno, Cox sostuvo que "vieron que no podían llegar rápido o que no había cómo convencer a la gente, no sé exactamente qué pasó, pero finalmente se aprobó el segundo retiro y me parece muy trágico".

Propuesta

En cuanto a la propuesta que están impulsando, sobre que jubilados con pocos ahorros puedan retirar todos sus fondos, explicó que esta incluye "que haya un pilar básico universal, que todo el mundo reciba a la edad legal de pensión un mismo monto, que sea igual para todos. Si esto se pone en marcha, sería posible para aquellas personas que tienen muy poquito aporte a la edad de pensión, tener la opción de sacar sus fondos bajo cierto umbral y llevárselos a la casa".

Agregó que cuando "llega el momento de pensionarse y una persona tiene, por decir, un ahorro de $5 millones o menor a eso, con ese ahorro se puede conseguir una pensión muy chiquita, en vez de que esa persona reciba este goteo de pensión, podría retirar sus $5 millones y con eso hacer una compra de capital o pago de deudas o algo por el estilo, pero eso probablemente le ayudaría más, ya que tiene su pensión básica garantizada".

"A mí me parece que esta propuesta fortalece el sistema porque evidentemente que los fondos son de las personas y que si es una mejor alternativa para alguien que tiene un monto ahorrado pero que le sirve más en el momento para comprar un bien de capital o para otra cosa, es mejor, la hace más feliz a la persona, porque en términos de pensión hace muy poca diferencia", indicó.

