Durante la jornada del día sábado se denunció la utilización de gas pimienta en medio de una feria libre ubicada en el sector Bajos de Mena. Producto de esta acción de Carabineros, un bebé de 4 meses resultó afectado por el químico.

Vecinos denunciaron que cerca de las 13.15 horas, en medio de una feria libre, Carabineros de la 66 comisaría de la comuna de Puente Alto utilizaron gas pimienta indiscriminadamente contra sus asistentes.

El hecho fue reportado en redes sociales por parte de los testigos del incidente. Nicole se encontraba en el lugar con su hija de 10 años y su bebé de 4 meses.

“Lo hicieron contra toda la gente. No vieron que dentro de esa gente había abuelitos, niños, bebés como mi hijo, mujeres embarazadas”, dijo al matinal Mucho Gusto.

Minutos después de ser rociados, se percató que su hijo no se encontraba reaccionando bien, por lo que decidió acudir a un consultorio en busca de ayuda.

Testimonio de la madre

“La policía pasa y nos rocía un spray fuerte. Yo después supe que era gas pimienta”, dijo la madre, quien relató que su primera reacción fue salir del lugar buscando aire limpio porque estaba preocupada por su hija. “A ella y a mí nos había llegado directo. No me había percatado que le había llegado al bebé.”

“Mi hijo estaba con los ojos muy apretados, no los abría. Yo traté de ponerle el pecho y no reaccionaba, era como que lloraba pero se ahogaba. Botaba espuma, mucha saliva por la boca”, relató la madre.

Pensó en llevar a ambos a su casa para limpiar el químico, pero al llegar a la esquina del lugar, la madre decidió llevar a su bebé a un servicio médico.

“Me ardía la cara, los ojos, los brazos. Mi hija gritaba y me decía “me duele, me duele, se tocaba los ojos.” Mi hijo ya no reaccionaba”, relató Nicole.

“Tenía un llanto super desgarrador, pensé que se iba a morir. Tenía los ojos tan hinchados. Hice memoria y me acordé que había un consultorio cerca. Le pregunté a una señora dónde quedaba”, sostuvo.

Nicole arribó sola al recinto hospitalario: “Llegué mirando al suelo porque no podía levantar la cabeza para ubicarme, yo ya no veía nada. Llegamos corriendo y llorando al consultorio para que nos atendieran.”

Cuando volvió para constatar lesiones uno de los profesionales de salud le indicó que "un niño se asusta y no lo asimila como nosotros, mi hijo podría haber tenido un paro" .

Declaraciones de Carabineros

Luego de concretar la detención de dos personas por el robo de un camión Carabineros declaró que “las personas asistentes en la feria comenzaron a agredir al personal lanzando objetos contundentes de todo tipo e incluso aceite hirviendo al personal, con la finalidad de arrebatar al detenido que tenía bajo su custodia”, dijo la mayor Angélica Navarro Flores, de la 66 Comisaría Bajos de Mena.

Sobre el uso de gas pimienta, la mayor argumentó que “Carabineros hace uso de este disuasivo no letal con la finalidad de poder salir del lugar y no ser víctima de agresiones de las personas que se encontraban en la feria”.