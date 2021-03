¿Qué pasó?

Este viernes el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso descartó que existiera un notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato.

De este modo, desestimó la solicitud de remoción presentada hace dos años por los concejales Laura Giannici (DC), Víctor Andaur (PC), Marcela Varas (PPD) y Sandro Puebla (Ind. PS). Sin embargo, sí se lograron acreditar algunos incumplimientos que llevaron a determinar la suspensión de la edil por un mes.

¿Qué dijo el tribunal?

"Este Tribunal entiende que las conductas descritas y establecidas no alcanzan el estándar necesario para sancionar a la alcaldesa con la medida disciplinaria máxima de la remoción, puesto que siendo el cuestionamiento central los hechos que desencadenaron un desequilibrio presupuestario en la Municipalidad de Viña del Mar, esto se ve atenuado por cuanto la autoridad adoptó medidas que pudieron finalmente –al término del año 2019- revertir tal situación", sostiene el fallo.

"Lo recién expresado no desvirtúa la convicción de este Tribunal en cuanto a que las acciones y omisiones, como máxima autoridad edilicia, evidencian que sí ha incurrido en abandono de sus deberes. En consecuencia, este Tribunal estima que el hecho denunciado, acreditado y acogido, no reviste los caracteres ni la entidad suficiente para estimar configurado el notable abandono de deberes", añade.

Sanciones

El tribunal sostiene que los antecedentes probatorios no permiten dar por acreditado que los incumpliemintos de deberes que se lograron dar por acreditados configuren una "infracción grave a las normas sobre probidad administrativa".

De acuerdo a estos argumentos, se decidió imponer a Reginato "la medida disciplinaria contemplada en la letra c) del artículo 120 de la Ley N°18.883, suspendiéndola en el ejercicio de su cargo por un mes, con el goce del 50% de su sueldo y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo".

"La suspensión en el ejercicio del cargo de Alcaldesa de doña Virginia Reginato Bozzo operará una vez ejecutoriada la presente sentencia y de dicha sanción deberá dejarse constancia en su hoja de vida, en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 122 A del precitado cuerpo legal para lo cual deberá, en su momento, oficiarse a la Contraloría General de la República", establece el fallo.

¿Qué dijo Reginato?

Tras darse a conocer la decisión del tribunal, Reginato manifestó en un comunicado que: "Me han dolido en lo humano, las acusaciones injustas, oportunistas y políticas que han estado presentes durante mi administración, las cuales he enfrentado con valentía, dando la cara y utilizando mi legítimo derecho a defenderme".

En ese sentido, aseveró que: "Una y otra vez se ha demostrado que se ha tratado de un ataque político artero de grupos que buscan hacerse de la Municipalidad de Viña del Mar, por vías no democráticas, como si fuera un botín político o una instancia para hacer verdaderos experimentos sociales".

"Hoy, conocida la resolución del Tribunal Electoral Regional, quedan descartadas las acusaciones que se hicieron en mi contra y queda demostrado que no he abandonado mis deberes y que no he cometido faltas a la probidad. Es cierto que el Tribunal ha estimado que algunos de mis descargos no fueron suficientemente probados y, por ello, me abocaré a reforzarlos ante el Tribunal Calificador de Elecciones", agregó.