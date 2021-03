¿Qué pasó?

Cinco delincuentes lograron robar un vehículo de una vivienda de la comuna de Maipú, para lo cual los sujetos no utilizaron las tradicionales modalidades de encerrona o portonazo, sino que forzaron los ingresos de la casa para sustraer el automóvil desde su interior.

Las cámaras de seguridad del domicilio captaron el robo, que se realizó bajo esta inusual modalidad.

El hecho

Eran pasadas las cinco de la mañana cuando los delincuentes llegaron hasta el frontis de la casa. Se bajaron con total tranquilidad del automóvil en el que se desplazaban y prosiguieron a forzar el portón de la vivienda.

Para concretar el delito, se tomaron el tiempo de entrar a la fuerza y sacar de la vivienda las llaves del vehículo, mientras otros esperaban para escapar. Ingresaron sin hacer ningún ruido, pero gracias a los ladridos del perro, los moradores se despertaron y se encontraron cara a cara con los sujetos.

"Me levanté y me encontré con la puerta de la casa, interior, abierta. Me asomo a la puerta y había uno como de guardia. Me apuntaron y me decían que me quedara callada, que me quedara callada hasta que lograron sacar el auto y llevárselo", relató Griselda Briones, víctima del hecho.

Al escapar, los gritos de ayuda alertaron a los vecinos del pasaje, mientras el dueño del auto corrió detrás de ellos, sin conseguir alcanzarlos.

"Si mi auto hubiera estado estacionado afuera del pasaje, uno se arriesga a que le roben el auto. Pero que te lo saquen de la casa, que te abran los portones, traumante para mi, para nosotros fue muy traumante", manifestó Griselda.

"Lo más raro es que entren a una casa"

Los vecinos del sector, aseguran no haber visto nunca robos de este tipo.

"Más allá de los portonazos que están haciendo, lo más raro es que entren a una casa, armados, para llevarse un auto. Eso me llamó mucho la atención", aseguró un residente de la zona.

Respecto al hecho, una vecina contó que: "Sólo sentimos la voz de su hijo y salimos a ayudarla porque no se escuchó nada".

Posible robo por encargo

Los registros de cámaras de seguridad muestran el vehículo en el que se movilizaban, dando vueltas minutos antes de cometer el robo. El único objetivo era sustraer el auto que tenían estacionado dentro de la casa, por lo que es posible que se trate de un robo por encargo.

El gerente de Prevención de Robos de la Asociación de Aseguradores de Chile, Diego Rojas, explicó que: "Generalmente el delincuente habitual, que está haciendo portonazos o encerronas, roba el auto con el que se encuentra, el que tiene la posibilidad".

"También hay casos específicos de bandas criminales que se dedican a la reinscripción vehicular, entonces ellos ya tienen reinscrito el vehículo y andan buscándolo por marca, modelo y color en específico. Ahí eligen vehículos estacionados y puede ser un robo por encargo", agregó.