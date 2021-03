¿Qué pasó?

Las autoridades alertaron de la llegada al país de la droga conocida como "la molécula de Dios", la cual es considerada como la más alucinógena del mundo. También advirtió sobre una sustancia que nunca había sido detectada en Chile ni en Sudamérica.

Sobre "la molécula de Dios", el doctor Gonzalo Recabarren, de Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica, explicó que provoca "alucinaciones visuales fundamentalmente, lo que te decía, intensificación de los colores y un fenómeno que se llama sinestesia que es bastante interesante, que es como el intercambio de sentidos, ¿A qué me refiero? a escuchar colores o ver sonidos, eso es la sinestesia".

¿Cómo llegaron al país?

A mediados de febrero, un chileno hizo una compra en línea en una página web en Holanda, desde donde le enviaron lo adquirido, pero una vez en el aeropuerto, las autoridades fueron alertadas.

"La revisión arrojó como contenido un sobre con dos bolsas plásticas selladas al vacío. Nuestro equipo de la unidad de drogas levantó las alarmas porque el contenido de una de las dos bolsas, era una sustancia que no había sido encontrada con anterioridad", indicó Rodrigo Díaz Alegría, Director Metropolitano de Aduanas.



Uno de estos sobres contenía la llamada "molécula de Dios", droga que no se veía en Chile desde el 2015. El otro, traía una sustancia alucinógena nueva, que hasta ahora no había sido detectada en ningún país de Sudamérica. Se trata de Metalilescalina, la cual venía en cantidades preocupantes.

Detención

El hombre que compró las sustancias fue detenido por infracción a la Ley 20.000, tras haber adquirido la droga sin inconveniente a través de internet, sólo asegurando que era mayor de edad.

"Se logró la detención de este joven, él quedó con arraigo nacional y con firma; y debido a su alto consumo de drogas, probablemente pueda ser tratado conforme a aquello", indicó Daniel Contreras, Fiscal de Pudahuel.

El joven habría pagado un poco más de 70 euros ($61 apróximadamente) para adquirir las dos drogas. Por esta transacción arriesga sanciones por tráfico ilícito de drogas.

Riesgos de esta droga

La potencia de estas drogas, particularmente de las drogas que se incautaron, son drogas que se consumen al nivel de miligramos o décimos de miligramos. Un pequeño sobrecito, con un gramo, corresponde a una gran cantidad de dosis y es muy difícil de detectar", explicó el comisario Patricio Navarro, jefe del departamento Investigación de sustancias químicas controladas Policía de Investigaciones.

Otro de los riesgos, es que "la molécula de Dios" no tiene sus propiedades farmacológicas definidas, lo que quiere decir que no se sabe cuál es la dosis letal en el consumo, por lo que podría traer graves consecuencias para la salud.

"Uno de los peligros de drogas serotoninérgicas que se conoce poco, es que la temperatura central puede aumentar muy drásticamente, y eso eventualmente puede llevar a convulsiones", indicó el doctor Recabarren.