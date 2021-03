Nuevas diligencias se han comenzado a realizar en torno al Caso Tomás Bravo, pequeño de 3 años cuyo cuerpo fue hallado el viernes 26 de febrero en la comuna de Arauco, región del Biobío.

A la espera de la audiencia de formalización de Jorge Escobar, tío abuelo del menor y único imputado por el crimen, el abogado del padre de Tomás entregó detalles acerca de la investigación.

Cristian Echaiz, en las afueras del Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, aseguró que el acusado "no ha declarado ni confesado" en relación al caso, descartando más de alguna información al respecto.

¿Qué dijo Echaiz?

"La visita de hoy día obedece a la necesidad de Moisés como papá, de obtener información directa desde el Servicio Médico Legal", dijo el jurista.

Asimismo, explicó que "hay un par de diligencias que vino a completar Labocar. Ellos tomaron algunas muestras del sitio del suceso y se vinieron a contrastar con algunos hallazgos que se hicieron en las pericias que se están realizando a Tomasito".

Respecto a la eventual entrega del cuerpo del pequeño a su familia para este lunes, dejó en claro que "se baraja esa posibilidad, pero la decisión final la tiene el Ministerio Público".

"No ha declarado ni confesado"

En cuanto a la investigación, Echaiz afirmó que "la prioridad de él (Moisés) es que se haga justicia y se obtenga toda la información necesaria. Le hemos expresado al SML la confianza del padre de Tomás para que se tomen todo el tiempo necesario para realizar las pericias".

En relación a la presunta participación de Jorge Escobar en la muerte de Tomás, el abogado indicó que "en el caso mío como representante del padre de Tomás, mantenemos esa hipótesis. Todos ustedes saben que hay algunos indicios que el Ministerio Público tiene, por lo tanto se pidió el arresto del imputado, y mantenemos esa teoría".

"Esperamos que se confirme y se ratifique con la evidencia que nos van a entregar en el transcurso de hoy día y con la información que va a entregar mañana el fiscal en la audiencia de formalización", expuso.

Agregó que "la información oficial es que él (Jorge Escobar) no ha declarado y tampoco confesado. En calidad de imputado no tengo constancia de que haya prestado ayuda. Él declaró al principio cuando estaban en la búsqueda, pero en calidad de imputado no".

