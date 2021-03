¿Qué pasó?

Un menor de tan solo 6 años murió tras ser baleado en medio de un intercambio de disparos entre Carabineros y seis antisociales, quienes protagonizaron una encerrona en la comuna de Maipú.

El pequeño fallecido transitaba con su madre a bordo de un vehículo que se cruzó con la línea de fuego. Fue trasladado a un recinto asistencial, en donde perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

El detalle de los hechos

Según información preliminar, los seis desconocidos estaban realizando una encerrona que fue captada por una patrulla, la que efectúa rondas en la comuna a raíz de las últimos delitos que se han registrado en el último tiempo.

En ese instante, al ver la presencia policial, "los sujetos efectúan disparos, los que fueron repelidos por Carabineros. Posteriormente, comenzó una persecución por Avenida Vespucio que se extendió hasta El Bosque", informó el capitán Edison Salinas, de la prefectura Rinconada.

"Después de todo esto, lamentablemente ingresó un menor de 6 años al Hospital El Carmen, que finalmente falleció por la gravedad de las heridas. El vehículo que iba con el menor se cruzó en la línea de fuego", detalló.

Hasta el momento, los seis desconocidos no han sido identificados, por lo que no han podido ser detenidos. Asimismo, no se contabilizan otras personas heridas por este fatal intercambio de disparos.

Menor de 6 años fallece tras encerrona en la comuna de Maipú. Los sujetos robaron un vehículo y dispararon en reiteras oportunidades, tras la llegada de carabineros. El menor y su familia no estaban involucrados en los hechos. @meganoticiascl pic.twitter.com/79FzUjOjQG — Camila Lilette Espinoza (@camilalilette) March 1, 2021

¿Qué dijo la víctima de la encerrona?

Por su parte, Elisa Espinoza que sufrió la encerrona protagonizada por estos antisociales declaró que "sentí como ocho balazos y a la señora gritar por su hijo. Los sujetos chocaron todos los autos que pudieron y arrancaron. Carabineros me tranquilizaron y trataron de perseguirlos, pero se fueron".

"Yo iba sola en dirección a mi casa y fueron como cinco o seis tipos, todos armados con pistolas enormes. Me quitaron el celular, me tiraron el pelo y me bajaron del auto", agrega.

La víctima confirma que fueron los desconocidos quienes iniciaron los disparos: "carabineros venían de civil, me dijeron que estaban patrullando en el sector porque hay muchos asaltos y encerronas. La policía repelió la balacera".