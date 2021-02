¿Qué pasó?

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), calificó como "machismo" la situación que vivió la mañana del viernes en el Palacio de La Moneda. La senadora quedó sola en la conferencia de prensa luego de que autoridades de todos los poderes del Estado se reuniera para discutir los hechos de violencia en La Araucanía.

Tras las declaraciones de Sebastián Piñera, Muñoz se posicionó para dar sus declaraciones pero detrás de ella se ve como el primer mandatario, y los timoneles de la Corte Suprema, Guillermo Silva, de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, y del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, conversan brevemente para luego retirarse del lugar.

Agencia UNO

¿Qué dijo Muñoz?

Según detalló la segunda autoridad del país a Radio Bio Bio, la situación que la tomó por "sorpresa" se trata de un reflejo del machismo.

"Cuando reviso (los videos) pensé que podía ser un desaire por tener una posición distinta al presidente (Piñera) durante la conversación en la mañana, o por ser mujer... No sé si a un presidente (del Senado) hombre le habría hecho eso, pero se me pasaron varias cosas por la cabeza. No sé cual de todas puede ser la base de haberme dejado sola en la conferencia de prensa", explicó Muñoz.

"Al final decidí hablar igualmente porque tenía que plantear mi posición frente a todo lo que había dicho el presidente", indicó la parlamentaria.

"Por cierto (es) un desaire, soy la segunda autoridad del país, independiente de quién sea la persona. Por eso yo pienso, o es por una opinión diferente, o es porque soy mujer. De esa manera uno en estos altos cargos a los que llegamos derrepente las mujeres, también sientes micromachismos", sostuvo Muñoz.

Como reflexión Muñoz indicó que "es muy bueno que quede como lección, como aprendizaje, para que no se vuelvan a repetir".

Además la presidenta del Senado dijo que no ha recibido ninguna llamada desde el Palacio de La Moneda explicando la situación.