Poco a poco tomó fuerza la idea de un tercer retiro de fondos previsionales desde las distintas AFP, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

Ya en diciembre del año 2020, la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, presentó un proyecto que va en esa dirección, el cual fue declarado admisible en la Cámara y enviado a la Comisión de Constitución, encontrándose a la espera de iniciar su tramitación.

En paralelo, el 29 de enero pasado, un grupo de parlamentarios de oposición, liderados por los Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda (FRVS), presentaron un nuevo proyecto de tercer retiro.

Sin embargo, dado que era el último día de sesión antes del receso legislativo, la mesa de la Cámara no ha podido dar cuenta del proyecto a la Sala, por lo que no hay pronunciamiento sobre su admisibilidad.

Lo anterior es algo que preocupa al diputado Mulet que, en conversación con Meganoticias, aseguró que esto "se verá en la sesión del martes 2 de marzo... Probablemente trate de declararlo inadmisible el presidente de la Cámara. Yo tengo que impugnar la inadmisibilidad y se vota. No sé si lo van a declarar inadmisible, pero hay que estar atento".

Resumen el proyecto

En concreto, el proyecto mantiene los mismos montos que los retiros anteriores -máximo de 150 UF ($4,3 millones aproximadamente) y mínimo de 35 UF ($1 millón)- estableciendo un plazo de 10 días hábiles para el primer pago y de 30 para el segundo.

Además, contempla la figura de un bono de reconocimiento, con el objetivo de que el Estado restituya los fondos a las cuentas de quienes extrajeron el monto, con el objetivo de no reducir sus pensiones.

¿Qué pasa si es enviado a la Comisión de Constitución?

Uno de los aspectos que cobra relevancia en caso de que el proyecto sea declarado admisible y enviado a Comisión de Constitución es si su presidente, el diputado Matías Walker (DC), lo pondrá en tabla para su discusión, algo que en diciembre pasado descartó a propósito del proyecto presentado por la diputada Jiles.

Al respecto, Mulet asegura que "Walker nunca quiso poner el primer proyecto tampoco. Cuando hice el proyecto de retiro 1, lo presenté a fines de abril, principios de mayo, y lo puso recién en tabla en julio, gracias a la presión pública, porque él era contrario al retiro. Después se subió y aprobó como todo el mundo, pero él ahora está haciendo de nuevo ese gallito y la verdad es que tenemos solo que meterle presión porque es su facultad o del Presidente de la República, a través de la insistencia".

Apoyo parlamentario

Consultado respecto al nivel de apoyo parlamentario que tiene la iniciativa, el parlamentario del FRVS se muestra optimista, al menos respecto al sector opositor.

"En el mundo de la oposición en general está bien aceptado, en general lo digo, porque uno nunca sabe con la DC, con el PPD, a veces. Pero cuenta con el respaldo más o menos transversal dentro de la oposición", agrega.

Tribunal Constitucional

En relación a la posibilidad de que el Gobierno envíe la iniciativa al Tribunal Constitucional, que ya falló en contra del segundo retiro, Mulet asegura que no es invariable.

"El segundo retiro se falló 5-5 y el empate lo dirimió la jefa de gabinete de Piñera, la ministra Brahm. Esto puede cambiar, un voto que cambie y ya lo damos vuelta", asegura.

Además, señala que en esa oportunidad el TC sabía que "iba a haber segundo retiro igual, o sea, no cargando con la responsabilidad de decirle 'no' a 8 millones de chilenos. Entonces, si no hay un proyecto de ley, el Tribunal Constitucional presumiblemente puede cambiar de opinión".

Bono de reconocimiento

En cuanto al bono de reconocimiento, y si bien admite que es difícil que sectores oficialistas apoyen la idea, el parlamentario señala que estuvo cerca de concretarse una fórmula similar en el primer retiro, en donde también estuvo incluido este bono, pero que no fue aprobado.

"La idea es buscar una fórmula de que se le retribuya el monto, para no dañar las pensiones, sobre todo las más bajas, porque si se mantiene el régimen previsional cómo está, tú vas a recibir menos pensión en el futuro y no es la idea, nunca fue la idea original", puntualiza.

Personas con saldo cero

Finalmente, el parlamentario se refirió a las críticas de las que ha sido objeto la idea de un tercer retiro, con el argumento de que sería una medida regresiva, es decir, que beneficiaría a quienes más tienen, dado que 2.8 millones de personas ya retiraron todos sus fondos.

"Yo lo miro de distinta manera, que a esos 2,8 millones que no tienen fondos, que llegue el Gobierno con el IFE, con otras fórmulas, y que al resto, que tiene dificultades, la gente de clase media, estamos hablando de mucha gente, yo lo veo día a día, si el Gobierno no va a llegar de otra manera, vamos a hacer el tercer retiro", sostuvo.

En esta línea, agrega que "el primer, segundo y tercer retiro no son la mejor fórmula para llegar en ayuda a la gente porque tienen características regresivas en algunos aspectos, pero el problema es que el Gobierno no propone otra solución".

