Este martes un grupo de agricultores se reunió frente al edificio de la intendencia regional de La Araucanía para manifestarse en contra de los hechos de violencia y por la labor del Gobierno tras los últimos incidentes.

En ese contexto, se espera por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para coordinar el trabajo junto a las policías.

La manifestación

En el lugar, los manifestantes colocaron una serie de pantalones en la calle como una señal para que el Gobierno 'se ponga los pantalones' frente a los hechos de violencia.

Al respecto, la dirigenta Gloria Naveillán, señaló que es una "manifestación convocada por la agrupación Mujeres de Chile, que está a lo largo de todo el país".

"Nosotras como víctimas directas hemos decidido representar a todas las víctimas de La Araucanía acá en Temuco frente a la intendencia trayendo pantalones, que aparentemente a este presidente le faltan", explicó.

Asimismo, dijo que "la visita del ministro del Interior me parece una inutilidad. Nosotros no necesitamos que vengan los ministros a pasearse a la zona, lo que necesitamos es que el presidente tome las decisiones que le corresponden tomar como jefe de Estado y para lo cual tiene una Constitución que le da todas las herramientas. Puede tomar decisiones desde Santiago, no tiene que venir para acá".

Nuevo atentado en Cañete

La mañana de este martes, en tanto, se registró un nuevo ataque incendiario a una empresa forestal de la zona de Huillinco, en el que resultaron quemadas dos torres, dos cargadores, dos furgones, un procesador y dos comedores.

Tras el hecho, no se ha informado de personas detenidas ni hay información respecto a gente que hubiera sido vista en el lugar.