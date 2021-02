Sin importar la masiva presencia de clientes y a plena luz del día, un sujeto se bajó de una moto pilotada por su acompañante y amenazó con un arma de fuego a unas personas que ocupaban una mesa exterior de un restaurante para terminar robar su reloj a uno de los comensales en la comuna de Las Condes.

El violento accionar del individuo fue captado por las cámaras de seguiridad del Café Torres, recinto ubicado en isidora Goyenechea, donde se ve cómo tras acercarse a la mesa, uno de los sujetos intimidó a una mujer y luego, apuntando con su arma a la víctima procedió a quitarle su Rolex.

El asalto se produjo a la vista de sus acompañantes, quienes se vieron impedidos de reaccionar al también ser amenazados por el sujeto con su pistola.

Tras el robo, el asaltante escapó rápidamente y abordó la motocicleta para darse a la fuga ante la reacción de personas y garzones que intentaron interceptarlo sin lograr su cometido.

"Sólo quería este reloj de alta gama"

La situación fue relatada por una de las víctimas del robo, Josefa Soto, quien en declaraciones a Meganoticias sostuvo que "yo me paro, me dice (el sujeto) que por favor me siente, pero no atiné, me fui adentro y veo que este tipo empieza a acosar y ponerle la pistola al cliente para pedirle que le entregue el reloj".

Sobre el mismo suceso, agregó que "inmediatamente fuimos a ver las cámaras y vimos que el tipo había pasado 7 minutos antes en dirección contraria, luego vino y nos atacó".

Tras sólo tomar el reloj y no otras especies que estaban en la mesa, el hombre se dio a la fuga, situación que fue comentada por el dueño del Café Torres.

"Veo inmediatamente que mi hija se para porque el tipo le coloca la pistola en la espalda y la amenaza de muerte si no hacía lo que él pedía. Él sólo quería este reloj de alta gama que tenía uno de los clientes de la mesa", aseveró Claudio Soto.

Motoclocks marcan a sus víctimas

El hecho fue denunciado por el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, quien exhibió el registro de su cuenta de Twitter el "modus operandi" de los denominados "Motoclocks" que buscan robar relojes de alto valor.

"Motoclocks robaron a este vecino su reloj en restorán de I. Goyenechea. La técnica de estos delincuentes es 'marcar' a la víctima, buscan relojes caros, rolex en general", aseveró el edil, agregando que "un delincuente roba y el otro espera en moto para arrancar".

El alcalde agregó que el registro ya está en manos de la polícia para dar con el paradero de los autores: "Trabajaremos en el reconocimiento facial porque puede estar en la lista de @PDI_CHILE".

