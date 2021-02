¿Qué pasó?

Este martes, Mon Laferte dio por finalizado su mural artístico que pintó en Cerro Alegre de Valparaíso. A través de sus redes sociales explicó cuál es el mensaje que intenta transmitir su obra, la que está muy relacionada con las mujeres.

"Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor. Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno. Me dolía todo y la vecina de enfrente me dió una pastilla que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura", contó la cantante.

La publicación tiene cientos miles de "Me gusta" por parte de sus seguidores. Sin embargo, al Gobierno no le causó gracia que la obra artística fuera pintada en un sector patrimonial de la ciudad porteña, lo que podría derivar en una multa contra la exparticipante de 'Rojo'.

Mural "egoísta e individualista"

Específicamente, fue la seremi de Cultura, Arte y Patrimonio de la región de Valparaíso, Constance Harvey, la que manifestó su molestia contra la artista chilena, cuya pintura tildó de "egoísta e individualista".

La autoridad comenzó señalando que "nosotros trabajamos con el permiso de los vecinos. Es un trabajo muy comunitario, muy de acción social, que destaca la necesidad de contar con obras en lugares específicos".

En ese sentido, "creo que el trabajo de Mon es bastante individualista. Ella tiene todo el reconocimiento como cantante y probablemente lo tenga como artista visual. Pero lo preocupante es que Valparaíso aún no conozca cuáles son los atributos que lo posicionan como sitio de patrimonio".

"Valparaíso está lleno de cerros y lugares donde mejorar, embellecer y no dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma. Desconozco si Mon contaba con los permisos. Hay que consultar al Consejo de Monumentos y ellos sabrán si estaba correcto o no la afectación de este muro", añadió.

Arriesga multa

En caso de que la exitosa cantante haya realizado su mural sin los permisos respectivos, Harvey aseguró a la Radio Valparaíso que arriesga una multa.

"Más allá que sean artistas o no, el tema es dónde pintamos y no lo hacemos, dónde aceptamos y no aceptamos nuestro patrimonio. Eso está a cargo del Consejo de Monumentos que protege los atributos de Valparaíso como sector patrimonial", concluyó.