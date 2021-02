Durante la noche de este jueves 4 de febrero la redes sociales se llenaron de mensajes de aquellos que mirando el cielo nocturno, pudieron ver una "fila de luces" que circulaba a gran altura. De inmediato comenzaron las especulaciones acerca del "fenómeno", el cual tiene su origen en la industria aeroespacial, muy lejos de lo paranormal.

La situación no solo fue avistada en Chile, pues también desde Argentina consignaron la presencia de las luces, contando hasta 35 focos que se movían en forma coordinada.

En el cielo abia como un fila de luces o estrellas y no se movia y al rato desaparecio

También lo vi con mi mamá y grite!!!! No puedo creer lo que vimos... Eran una fila de luces 🤩

Amigo, estoy en shock. Acabamos de ver una fila de luces en el cielo que se movían. Fue muy loco y juro que no me drogue😶

La fila de luces corresponde a una serie de satélites que fueron puestos en órbita de manera coordinada por la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. Son parte del proyecto Starlink, que tiene como objetivo dotar a distintas zonas del planeta con internet, mejorando el acceso en sectores más rezagados respecto a la tecnología.

El lanzamiento contempló 60 satélites, que son desplegados desde uno de los cohetes Falcon que ha dispuesto la compañía para estos fines y que es recuperable, al contrario de los que se utilizaban en épocas anteriores.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – mission from pad 39A on deck pic.twitter.com/71cuCBgPNX