¿Qué pasó?

El pasado viernes 29 de enero, Sebastián Abarca, un joven de 27 años, fue encontrado sin vida en un sitio eriazo de Valparaíso. Por el momento, lo único que se conoce es que fue atacado con un arma cortopunzante. En medio de la incertidumbre y el dolor, su familia denuncia que se trata de un crimen de odio por su orientación sexual.

Los detalles de los hechos

Aquel día, Sebastián le avisó a su madre que saldría durante un rato antes de ir a almorzar con ella: "Yo lo llamaba y encontraba extraño que no me respondiera. No me contestó hasta que llegaron los Carabineros a avisarme", recuerda Loreto Guajardo, mamá del adolescente asesinado.

Las noticias que traía la policía eran lamentables, pues lo habían encontrado sin vida en un sitio eriazo, ubicado en la parte alta de Valparaíso, en el límite entre Rodelillo y Placeres. Según la PDI, tenía una herida cortante cerca del pecho, lo que le provocó la muerte.

"Es un crimen de odio"

Al momento de ser hallado, el cuerpo del joven tenía todas sus pertenencias, es decir, no habría sufrido ningún tipo de asalto. Por lo mismo, su familia no duda en asegurar que fue un "crimen de odio, incluso estaba hasta con sus lentes. Es muy raro", denuncia Ninoska Abarca, su hermana.

Los familiares creen que la orientación sexual de Sebastián podría ser el motivo del crimen, pero por el momento no hay ninguna pista clara sobre ello.

"Basta de estos homicidios de jóvenes que son tan buenos. Ellos no le hacen mal a nadie, queremos justicia", exclamó William Abarca, padre de la víctima.

Movilh comparte teoría de la familia

"A nuestro entender, hay varios antecedentes que sí demostrarían que estamos ante un crimen basado en su orientación sexual. En primer lugar, él no la ocultaba, era conocida. Su cuerpo fue encontrado en un lugar que no frecuentaba y al que ningún amigo lo citó", sostiene Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movilh.

La Brigada de Homicidios de la PDI no descarta la teoría de los familiares, pero también maneja otras líneas investigativas.

"Estamos realizando un trabajo que nos permite tener la posibilidad de un robo frustrado, pero existen otras líneas que estamos corroborando", comunicó el comisario Rodrigo Muñoz.