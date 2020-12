¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile Andrés Allamand, reiteró que las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde triunfó el sector del presidente Nicolás Maduro, no tienen legitimidad.

¿Qué dijo Allamand?

"La elección venezolana de hoy carece de toda legitimidad. No existe una autoridad electoral independiente, los partidos políticos no pueden desenvolverse con libertad, no hay mínimo acceso igualitario a los medios de comunicación, no ha sido admitida ninguna observación electoral extranjera. Es un ejercicio para afirmar la dictadura y en ningún caso para permitir avances democráticos", sostuvo.

Añadió que "hacia adelante Chile continuará impulsando la convergencia de las distintas plataformas -Grupo de Lima, Grupo de Contacto , Grupo de Estocolmo- para que la comunidad internacional apoye en conjunto una transición efectiva en Venezuela e instando a que la oposición también aumente su cohesión y unidad".

Triunfo del chavismo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recobró este domingo el control del Parlamento, cinco años después de perderlo, tras la victoria del chavismo en unas elecciones legislativas boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69% y un fuerte rechazo internacional.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados concentraron el 67,6% de los 5.264.104 votos contabilizados en un primer boletín con 82,35% de los sufragios transmitidos, anunció la madrugada de este lunes Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La abstención alcanzó el 69% en unas elecciones a las que estaban convocados más de 20 de los 30 millones de habitantes de este país. Los principales partidos políticos de oposición, encabezados por Juan Guaidó, habían tildado las legislativas de "fraude" y llamado a la población a quedarse en casa.