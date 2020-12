Ya se cumplió más de un año de la misteriosa desaparición de Claudia Agüero en Puerto Montt el pasado 2 de diciembre de 2019. Durante todo este tiempo familiares y amigos de la mujer han realizado una incansable búsqueda.

Dentro de esas búsquedas se halló el celular de Claudia, el cual se encontraba completamente destruido. Gracias a la utilización de tecnología de punta en el extranjero, lograron rearmarlo y ahora la información se encuentra en manos de la Fiscalía.

La desaparición

Claudia Agüero salió de su casa ese 2 de diciembre y no volvió más. Los motivos al igual que su paradero aún son desconocidos pero su familia no pierde las fuerzas y esperanzas por saber qué sucedió con la mujer.

"No puede quedar sin justicia. No voy a dejar de luchar mientras no encuentre a mi hijita. Sea como sea", dice Silvia Agüero, la madre de Claudia.

"El solo hecho de saber de ella ya nos tranquilizaría como familia, porque es todos los días una angustia estar despertando el día a día pensando en qué le pasó", lamenta la Jessica Agüero, la hermana de Claudia.

La indagatoria da cuenta que Claudia Agüero salió desde su casa en el sector de Lagunita en Puerto Montt y que tomaría un bus de la locomoción colectiva con dirección a su trabajo como asesora del hogar en el sector de Valle Volcanes.

Las últimas imágenes de la mujer corresponden a una cámara de vigilancia la sitúan en el lugar que fue dejada por su esposo y cuando aborda la micro a eso de las 8:20 de la mañana. Lo que pasó después es el gran enigma.

Pequeñas pistas

Hay búsquedas que son en paralelo a las oficiales llevadas adelante por la PDI. En uno de esos operativos comunitarios de rastreo, Irsio Hernández, pareja y padre de dos hijos de Claudia Aguero halló pruebas en el cerro Fourcade el 3 de diciembre de 2019.

"Estábamos barriendo el camino, de dos en dos, éramos como 16 yo creo... y de ahí, Irsio se empezó a caer, y ahí justo cuando se cae Irsio pasa a buscar la chaqueta que estaba entre todas las ramas. Nos llama a todos nosotros y él andaba con su hijo y nos dice: '¡Encontré la chaqueta de la Claudia!', Sí dijo el Byron... 'Es la chaqueta de mi mamá'", cuenta Luis Aguilar, un familiar de Claudia.

Un poco más abajo, por la misma quebrada, apareció el celular de la mujer, el cual se encontraba en un estado de destrucción que daba para sospechar fuertemente sobre la participación de terceras personas.

Esperanzas en la información del Celular

Gracias al hallazgo de ese celular, la indagatoria se encuentra en una etapa más avanzada. De hecho, se podrá conocer por parte de los organismos investigativos con quién tuvo contacto Claudia entre otros antecedentes que serán claves para armar el puzzle policial.

"El equipo fue enviado y peritado en Estados Unidos y luego en Londres, esto con el fin de poder repararlo y poder ver su contenido. Esta gestión fue positiva, se logró la reparación del celular y la información extraída ya la tenemos y en ello se está trabajando por parte de la Policía", explica la fiscal regional de Los Lagos, Gloria Wittwer.

"Igual tenemos toda la fé en ello, que ahí esté la clave de si alguien la llamó o algo. Porque ese celular estaba totalmente destruido y lograron repararlo, así que eso es un tremendo avance", dice Jessica.

Conocida imputada

Más de 500 personas han sido entrevistadas durante la indagatoria, y en este último mes se sumó a una mujer como imputada por presuntamente obstruir la investigación.

Se trata de una amiga de Claudia, quien en un principio había declarado que Aguero le había contado sobre el acoso laboral por el cual pasaba en la casa donde trabajaba. La duda recae en ella porque no ha podido esclarecer qué hacía ese día 2 de diciembre por la mañana.

"Ella dice que no es muy amiga de mi hijita pero ella fue la que se le cruzó en el camino. Se iba a bañar arriba a la casa de mi hija. Le hacía los mejores platos de comida y cómo puede decir que no es amiga. Esa fue una mamba negra que se le atravesó a mi hijita en su camino", dice la madre de Claudia.

Las confusas declaraciones que ha entregado la mujer, quien habría debido un dinero a Claudia Agüero, la tienen por ahora como sospechosa de haber tenido participación, aunque es una línea investigativa más de este enigmático caso que ha remecido a Puerto Montt hace más de un año.

