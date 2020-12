¿Qué pasó?

El ministro de Salud Enrique Paris hizo un urgente llamado a la población para seguir respetando las normas sanitarias contra la pandemia del coronavirus pese a los avances de los laboratorios en el trabajo de una vacuna.

¿Qué dijo Paris?

En el marco del balance de este sábado, advirtió: “Debemos protegernos hasta abril, aunque tengamos vacuna el primer trimestre”.

“Hasta el momento la mejor vacuna es la mascarilla,el lavado de manos y el distanciamiento”, añadió.

Periodo de vacunación

El secretario de Estado también reiteró que “la vacunación se realizará en el primer trimestre del 2021 por lo que no quiero adelantar otra fecha”, en referencia a una publicación sobre que el Instituto de Salud Pública analizará la próxima semana los antecedentes del laboratorio Pfizer.

¿Qué se ha dicho sobre la vacunación?

El pasado martes el Presidente Sebastián Piñera aseguró que "las vacunas van a ser gratuitas y voluntarias. Nuestra meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año".

Por su parte, el ministro Paris, también se dio el tiempo de referirse a un eventual rebrote en enero, instancia en la que llamó a la calma.

"Si yo digo que no va a pasar nada, me van a criticar. Si yo digo que va a venir una segunda ola, me van a criticar", comenzó diciendo el secretario de Estado.

En este sentido, expresó que "lo que yo quiero es que la población entienda que si no se cuidan, puede llegar a producirse una segunda ola, tan importante como la que estamos viendo en Europa".

