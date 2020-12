El diputado Karim Bianchi (Independiente) se refirió al intenso debate desarrollado sobre el proyecto del Gobierno que apunta al segundo retiro del 10% de los fondos previsionales (AFP) que esta jornada busca su aprobación final en la Cámara de Diputados.

El parlamentario, quien es el autor del proyecto original para acceder a estos dineros ante la crisis económica, sostuvo en conversación con Meganoticias Alerta que "estoy disconforme con todo lo sucedido porque la gente tiene que tener claro que si esto no hubiera sido por tres senadores y por el Gobierno, ya estaríamos a pocos días del pago del 10%".

Además, continúo con sus críticas al Ejecutivo, especialmene al ministro de Hacienda Ignacio Briones, al aseverar que "todo terminó siendo un error. Es un proceso que innecesariamente se ha dilatado con intensas negociaciones, pero realizadas de muy mala manera, siendo cerradas a la ciudadanía en cuatro paredes".

Gobierno insiste en el reintegro del retiro

Sobre la postura del ministro de Hacienda de volver a poner en tabla la indicación que apunta al reintegro de los fondos que solicite el afiliado a su AFP, el parlamentario aseveró que el personero de Gobierno recibirá un "portazo".

"Yo conozco a personas personas porfiadas y al ministro (Ignacio) Briones. Se le ha dicho hasta el cansancio que el reintegro no, pero él ha anunciado que lo va a volver a colocar para la discusión, pero lamentablemente yo creo que va a recibir uno que otro portazo. Nadie esta dispuesto que esto sea un autopréstamo. Lo lamento por él y por el negocio de las AFP", reseñó Bianchi.

Sobre el mismo tema agregó que "lo único que le voy a pedir al Gobierno, que en honor a que nosotros hemos votado y avanzado con el proyecto, que ellos no vayan al Tribunal Constitucional o empiecen a vetar la moción porque no tienen reintegro. La gente no requiere préstamos".

"Era todo un show"

Sobre los encuentros del Ejecutivo con parlamentarios en la Comisión de Hacienda y Trabajo, Bianchi fue claro en señalar que "hay ciertas cosas que a mí me dan asco y por eso, no participé de esas negociaciones. Yo digo que tenemos que tener la conversación en el seno de la comisión y no en la oficina de un ministro. Ayer fueron al Senado, bajaban porque había prensa, después escapaban de la prensa, era todo un show. No se puede jugar con la necesidad de la gente".

