¿Qué pasó?

Comerciantes y clientes del Barrio Meiggs se encuentran alarmados por las bandas de delincuentes que se dedican a abrir vehículos de carga para apoderarse de las mercaderías recién compradas, mientras los automóviles están en movimiento.

Método de robo que se ha instalado en este sector comercial tras la reapertura de los locales. Mucho más ahora, a solo días de la Navidad.

Modus operandi

Los conductores afectados pueden ser cualquiera que se encuentre en el sector. Los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para concretar sus delitos.

De este modo, logran seguir a los vehículos que transitan con la carga, para de forma hábil sacar su botín.

"Es habitual y solamente se cambian de cuadra. El otro día a un cliente lo asaltaron, le abrieron el vehículo y cuando él se bajó, le querían pegar", dijo David Mera, de la Cámara de Comercio del Barrio Meiggs.

Además, estos delincuentes en algunas ocasiones también amenazan a sus víctimas.

"Ellos te siguen, te vigilan, vigilan tus horarios, de repente tu no andas con nada, pero igual te siguen porque te conocen, saben que eres de tal parte y que puedes manejar dinero, que puedes andar con mercadería", contó María, quien fue amenazada por un grupo de sujetos.

"Fue horrible"

Ayleen y Matías son una pareja de emprendedores que fue víctima de este grupo de ladrones. En solo un instante su cargamento, avaluado en seis millones de pesos, fue sacado desde la camioneta. El robo consistió en romper la chapa y descargar todo lo que estaba en su interior.

"Fuimos a buscar unas encomiendas y fueron menos de 10 minutos en el cual me abrieron la camioneta y cuando llegué eran cajas y cajas y no había nadie... El chico que cuida en el estacionamiento no vio nada y eran un montón de cajas, entonces, era imposible que no viera nada", indicó Matías.

En tanto, Ayleen señaló que "tres autos más adelante, lo veíamos de frente, pero al momento de volver y dejar la caja, vimos que estaba completamente vacío. Fue horrible el momento, no lo podíamos creer, tratamos de buscar a Carabineros y no había nadie".

Aumento de detenidos

Este tipo de hechos han provocado un incremento en la cantidad de detenidos por parte de Carabineros.

"Desde enero a la fecha mantenemos un registro de 13.700 controles, aproximadamente, tanto vehiculares como a personas y una cantidad de 2.040 detenidos solamente en ese sector", detalló el teniente coronel Héctor Canales, de la Tercera Comisaría Santiago.

Por su parte, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, afirmó que "tenemos en conjunto con comerciantes del Barrio Meiggs una mesa para enfrentar los robos con sorpresa, que se han estado dando en el sector y hemos podido identificar ciertas bandas que están operando".