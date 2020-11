¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera realizó una dura crítica a la izquierda y centroizquierda del país, en el XIII Foro Atlántico, evento organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, el cual también contó con la presencia del mandatario de Colombia, Iván Duque, y el exPresidente argentino, Mauricio Macri.

Piñera participó de la instancia de manera telemática y fue entrevistado por el periodista Álvaro Vargas Llosa, quien le consultó sobre la situación del país, incluido el proceso para redactar una nueva Constitución.

¿Qué dijo Piñera?

El Presidente expresó que el principal riesgo para el futuro del país es que "surgió una izquierda muy radical, muy populista, muy poco respetuosa de las reglas de la democracia y de las reglas del Estado de Derecho, que ha planteado cosas que, a mi juicio, serían muy negativas para Chile".

"El segundo peligro, es que la centroizquierda, que era lo que llamábamos la Concertación, ha estado demasiado presionada y a veces dejándose llevar por esta otra izquierda extremista", sentenció.

"Hasta ahora esa izquierda, que no tiene los votos, pero sí muchas veces anda de la mano de la violencia y del populismo, y no respeta los valores y principios básicos de la democracia, ha tenido en Chile un papel que no le corresponde", agregó.

Nueva Constitución

Sin embargo, Piñera manifestó que "tengo fe y confianza que el modelo chileno, con ajustes y cambios, no se va a tirar por la borda y vamos a ser capaces de acordar una nueva Constitución".

"Sería muy bueno para Chile tener una Carta Magna que no nos divida, sino que nos una. Los países, las constituciones, no parten de cero", sostuvo.

"Toda Constitución es una confluencia de generaciones, las del pasado, las del presente y las del futuro, y yo pienso que la Constitución debe recoger las tradiciones republicanas, los valores como el valor de la libertad, que recoja derechos esenciales y Derechos Humanos de todos", cerró.