¿Qué pasó?

Una verdadera pesadilla están viviendo un grupo mujeres que fueron por un servicio a un centro de estética, pero terminaron sufriendo malformaciones en sus labios y evidenciando problemas de salud, a causa de una entidad irregular que atendía en el sector Oriente de Santiago.

Se trató de los servicios brindados por la doctora identificada como Estefany Alarcón, una supuesta especialista que atendía en el box de un edificio enclavado en la comuna de Providencia.

Ante inconvenientes con el tratamiento, que causó frecuentes dolores, algunas clientas optaron por denunciar al centro de estética en redes sociales, situación que generó la aparición de otras mujeres que padecían el mismo problema.

"No podía comer porque me brotaron pelotas en los labios"

Al descubrirse el asunto, las denuncias se multiplicaron, más aún cuando una de las afectadas indicó que, tras someterse a una ecografía, esta arrojó el uso de silicona, un producto industrial que no se inyecta en humanos.

"La señora era súper amable y me inyectó en el lado derecho. Me fui a la playa y no tomé alcohol, no fumé, seguí todas las indicaciones, pero empecé con dolor de cabeza, vómitos y no podía comer", declaró a Meganoticias una de las afectadas.

"Tras la intervención, al otro día se me formaron unas pelotas y me dijeron que me hiciera masajes, pero con el paso de los días, me brotaron las pelotas para afuera", indicó otra de las clientas.

Doctora desaparecida y esposo amenaza a denunciantes

Ante la verdadera "funa" registrada en redes sociales al centro de estética, la doctora Estefany Alarcón desapareció y por ahora no se conoce su paradero.

La situación, eso sí, generó la reacción del esposo de la supuesta profesional, quien amenazó a las clientas por interponer la denuncia.

En contacto con el matinal Mucho Gusto de Mega, el hombre expresó vía telefónica que "ellas dicen que son biopolímeros, finalmente todo esto se debe a la enfermedad sentimental de la señorita, la que puso la funa".

Y sobre el negligente procedimiento aseveró que "eso no genera dolor. Las pelotitas que usted dice obviamente son ácido reticulado, es algo normal".

La situación ya está en manos de las autoridades del Ministerio de Salud a través de la Seremi y los datos con amenazas fueron denunciados ante la justicia.