Un trágico suceso se vivió en las últimas horas en la ciudad de Los Andes, lugar donde una niña de 5 años falleció luego de ser apuñalada por un menor de 12 años en el sector de Riecillo, en la región de Valparaíso.

Efectivos policiales aún se encuentran indagando las causas de lo ocurrido, aunque el menor ya se encuentra internado en un recinto hospitalario, tras no ser procesado debido a su corta edad.

Cabe destacar que la legislación chilena contempla la imputabilidad desde los 14 años, situación que fue aclarada por el abogado experto en el tema penal, Silvio Cuneo, quien entregó detalles acerca de este tema.

Legislación en Chile

"Nuestra legislación ya contempla una edad baja de responsabilidad penal. Antes la responsabilidad penal en Chile empezaba a los 16 años", explicó en primera instancia.

Ante la idea de bajar la edad, afirmó que "es un error, porque el sistema penal respecto de menores es muy criminógeno. Si yo someto a un menor a un control o proceso penal, es muy probable que él siga cometiendo delitos".

"De alguna forma él entiende el mensaje que se le está otorgando. Normalmente los adolescentes se comportan como nosotros esperamos que ellos se comporten", indicó el experto.

Agregó que "cuando un menor comete un delito, y especialmente un delito grave, estamos en presencia de una manifestación, de una carencia que viene de otras partes".

Ante esta trágica situación, sostuvo que "un menor de 14 años no debiera, por su propia naturaleza, cometer delitos, ni mucho menos delitos tan graves".

Situación penal del menor

En el caso particular del menor que atacó a la niña de 5 años, el abogado dijo que "no sería imputable. Se reconoce la imputabilidad penal desde los 14 años, es decir, un menor de 12 no sería imputable penalmente".

Sin embargo, añadió que "puede ser objeto de una medida de protección, en un Juzgado de Familia, donde lo que se busca es entender qué es lo que le falta a este niño, cuál es la carencia que tiene y protegerlo".

¿Cómo se produjo el ataque?