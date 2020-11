¿Qué pasó?

Miles de adultos mayores siguen activos pese a su edad, haciendo actividades recreativas y trabajando en diferentes áreas que les apasiona.

La última encuesta Casen así lo retrata: Pasados los 60 años el 86% de la población sigue siendo independiente.

Cherryl Barrios

Cheryl Barrios tiene 61 años y realiza Yoga hace seis, gracias a un taller gratuito. Hoy es instructora y sus mejores posturas las comparte por Instagram, en una cuenta que tiene cerca de 18 mil seguidores.

"Tengo hasta un hashtag que es Cherylat61, porque yo pongo mi edad, yo quiero que vean mi edad para que sepan que estoy aquí, que estoy viva. Es lo que uno necesita decirle al otro. Porque la edad no es nada", manifestó.

"Soy igual a cuando tenía 18, 40, 50. Porque uno no cambia", sostuvo.

"Yo les diría (a la gente) que nos dejen vivir, que los dejen vivir si tienen energía", expresó.

María Inés Solimano

La casa de María Inés Solimano también es un taller de diseño. Dice que no de moda, porque la moda es pasajera. Sus creaciones son prendas que nacen para trascender de generación en generación.

"Yo tengo 90 años y sigo trabajando igual que siempre", afirmó.

Sobre cómo comenzó con el taller, contó que "iba caminando por la calle, vi unos botones, unas cuestiones y dije que ganas de hacer algo con esto. Y partí haciendo de todo, todo lo que fuera artesanal".

Respecto a la situación de los adultos mayores, señaló que "si tú les dices 'tío no se agache', 'tío aquí le tengo su asientito', lo transformas en el pobre personaje. Un personaje que no puede hacer cosas, que no se puede batir por sí mismo".

¿Qué dice Senama?

Muriel Abad, jefe de planificación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), indicó: "¿Qué es lo que permite que ellos desarrollen distintos tipos de actividades hoy día? Es el vínculo con el entorno. Eso es súper importante para la integración de la población adulto mayor".

Vivir sin estereotipos y sin prejuicios es parte de los objetivos que Mega busca alcanzar con su nueva causa patrocinada por la marca de papel higiénico SUAN.