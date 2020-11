¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Cartagena se encuentran molestos debido al aumento de la delincuencia en ese sector del litoral central del país.

Algunos han indicado que el balneario se encuentra acechado por los robos, por lo que se han visto obligados a salir a protestar a las calles para exigir una solución.

Estos hechos delictuales han quedado en evidencia mediante diversos registros de cámaras de seguridad, que han captado a individuos realizando robos o enfrascándose en peleas a plena luz del día

¿Qué dicen los vecinos?

"Está llegando gente que no es de aquí, por eso después dicen 'no, no vamos a Cartagena, porque está lleno de curados'. Si ustedes les preguntan a todos ellos de dónde son, no son de Cartagena", indicó un vecino.

Otro cartagenino expresó que "estamos desesperados", mientras se manifestaba con pancartas en compañía de otras personas.

"Tú llamas a Carabineros y nada pasa. La gente de Santiago viene a hacer lo que se les da la gana", expuso una mujer.

Operativos policiales

Sin embargo, en un operativo policial se pudo detener a una de las bandas delictuales más reconocidas de Cartagena, que se dedicaba a robar en segundas viviendas o casas de veraneo.

"La primera vez que se detuvo, estos sujetos quedaron con medidas cautelares. Posteriormente hubo una segunda detención, donde los sujetos quedaron con prisión preventiva", comunicó Gustavo Tapia, capitán de la segunda comisaría de la comuna.

Entre algunas de las especies recuperadas en esa oportunidad, había herramientas para forzar las puertas, computadores y televisores, los que luego eran vendidos en Internet.

El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, sostuvo que "aquí falta dotación de Carabineros. Hay una sensación de inseguridad que se ve reflejada en todas estas situaciones de delitos".