¿Qué pasó?

El Poder Judicial comunicó este lunes que las retenciones por deudas de pensiones de alimentos, asociadas al retiro del 10% de los fondos previsionales, superan los $300 mil millones.

La información fue dada a conocer por el propio organismo, que habilitó esta jornada una plataforma simple de consulta con las causas.

¿En qué consiste la plataforma?

"Esta plataforma proporcionará mejor información a usuarios y usuarias que requieran conocer en qué etapa de tramitación está su causa y, así, eviten concurrir a tribunales para acceder a esa información", se precisó.

Para poder realizar las consultas, los usuarios "deben ingresar con su cédula de identidad a su causa y ver -en un lenguaje visual muy sencillo- en qué etapa está su causa y lo que resta para completar la tramitación".

Solicitudes de retención

Respecto a las solicitudes de retención por pensiones de alimentos, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sostuvo que "ingresaron entre el 25 de julio y el 31 de agosto 516.777 escritos (más de 1.828% de un año normal, en el mismo periodo de tiempo)".

Además, "se decretaron 326 mil medidas cautelares de retención, de las cuales 217 mil tienen montos retenidos; en 87 mil no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas no se alcanzó a retener y en 8.800 los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales".

Poder Judicial estrena plataforma simple para consulta causas de retención del 10% de fondos previsionales https://t.co/LnHZUHFoel



💻 https://t.co/V83v0RI2TY pic.twitter.com/iVZSfqZvt7 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 23, 2020

¿Cuál es la suma exacta de los montos retenidos?

Desde el portal web del Poder Judicial, se especificó que la suma exacta de los montos retenidos asciende a los $307.876.504.313.

"Las solicitudes de liquidación al 19 de noviembre son 272.962. Las liquidaciones realizadas al 19 de noviembre son 222.985 (lo que equivale al 81% de las solicitadas)", se estableció.

A su vez, se indicó que "las órdenes de los juzgados a AFPs para pago al 19 de noviembre alcanzaron las 105.891 (lo que equivale al 38% de las solicitudes de liquidación y al 47% de las liquidaciones realizadas). Y los pagos realizados por AFPs al 19 de noviembre son 33.550".

En relación a esta nueva plataforma, la misma vocera del máximo tribunal afirmó que "necesitamos que las órdenes de pago se cumplan lo más rápido posible".

