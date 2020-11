¿Qué pasó?

Frente a las diversas críticas que ha generado la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional por el proyecto de segundo retiro del 10%, el vocero Jaime Bellolio, salió al paso y aseguró que el Ejecutivo apoya esta iniciativa, pero bajo ciertas condiciones.

¿Qué dijo?

El ministro señaló que “estamos convencidos de que este debate debe hacerse en un marco de respeto y tolerancia hacia las diferencias, no se avanza con amenazas, no se avanza con descalificaciones ni cuando el único afán es cancelar al que piensa distinto”.

"Los gobiernos responsables enfrentan decisiones difíciles y nosotros estamos cumpliendo con nuestro mandato, que es tomar decisiones serias y responsables, hacer que se respeten las leyes y la Constitución y que por lo tanto, impere el estado de Derecho", destacó.

En ese sentido, Bellolio aseguró que “va a haber un segundo retiro del 10%, eso no está en duda, no está en discusión, el Gobierno respalda este retiro pero quiere que se haga de manera correcta. Por eso es que ingresamos un proyecto para que el retiro sea legal, que lo haga la gente que realmente lo necesita y se corrija una gran injusticia social del anterior retiro como fue eximir de impuestos a las personas de mayores ingresos”.

Críticas a la reforma constitucional

Por otro lado, Bellolio criticó el proyecto de la Cámara de Diputados: "Se promueve un nuevo retiro en base a un proyecto que se salta las reglas y que configura una trampa constitucional, es un modus operandi, y esta fórmula recurrente de trampa constitucional es la que buscamos frenar y no el retiro por parte de quienes necesitan esos fondos".

Reiteró además, que "el Gobierno no va a estar en contra de que las personas puedan retirar su plata, pero el Gobierno no puede paralizarse cuando hay un grupo de parlamentarios que se saltan las reglas, que no cumplen la Constitución y se pretenden apropiar de atribuciones que simplemente no les corresponden y no tienen".

Ver cobertura completa