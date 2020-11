Expertos y víctimas del narcótrafico advierten un alarmante crecimiento de este delito en Chile, lo cual se convierte en un fenómeno que afecta a gran parte de la población.

Más aún, el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional revela que grupos organizados en el crimen, que son de otras naciones, están operando en suelo chileno, lo que hace más crítico el combate contra los narcos.

Violencia armada

Luis Toledo, director del organismo, señala que los narcos "tienen un poder de fuego con una visibilidad cada vez más creciente. Pueden impactar en la población con mucha severidad".

"Hemos tenido investigaciones que da cuenta de la importación desde Perú, mediante barcos, de armamento automático y de grueso calibre", señala.

El abogado de los narcos

Víctor Contreras se hace llamar el "abogado de los narcos". En sus redes sociales muestra el dinero en efectivo que logra ganar al defender a estas personas.

"Me ha tocado defender a gente de La Dehesa, de Las Condes, en todo el orden de grupo socioeconómico y de familia. No es solamente que esto sea de una parte de la población, está en todos los sectores económicos", explica.

El defensor asegura que gracias a su trabajo ha podido entender la personalidad del narcotraficante.

"Estas personas nacen viendo lo que es la cárcel. Los papás han estado en la cárcel o toda la familia, la que se dedica históricamente al tráfico de drogas. No es que se pierda el miedo a la cárcel, ellos viven con ese temor, pero es el riesgo que aceptan para llegar a un fin: Vivir con lujo y tener un poder adquisitivo alto", indica.

¿A qué se debe la ostentación por redes sociales?

Es común ver por redes sociales la ostentación que hacen los narcotraficantes sobre su mercancía, armamento, dinero o, incluso, fuegos de artificio. Para Contreras, esto tiene un fin determinado.

"Hay bandas rivales, por lo que cada una tiene los llamados 'soldados' o 'perros'. A través de las redes sociales presumen todo su poder de fuego y poder adquisitivo. Ahí se ve quién tiene más poder y demuestran que son capaces de reaccionar ante un eventual ataque", indica.

"Los más peligrosos son los que no se jactan"

No obstante, Luis Toledo hace una aclaración importante: "Esa persona que se jacta no tiene gran influencia en la organización criminal. Los más peligrosos son los que no se jactan, de los que no se sabe. El líder de la agrupación delictual no toca la droga. Tenemos muy pocos ejemplos de líderes condenados en penales chilenos".

"El líder es capaz de llevar la droga de un lugar a otro por teléfono, tienen una capacidad enorme", dice el directivo.

Ruta marítima para el tráfico de drogas

Durante la pandemia, según el estudio realizado por el Observatorio, el narcotráfico siempre está buscando nuevas formas de transportar la droga. Actualmente, la vía marítima es la que más ha aumentado.

"La Policía de Investigaciones ha fortalecido alianzas estratégicas con la Armada de Chile para lograr incautaciones de drogas que nos han llevado a tener más de dos toneladas de las diversas drogas de consumo nacional que han ido en aumento con respecto a 2019", explican desde la PDI.

Vecinos están aterrorizados

Según el director del Observatorio, hoy prácticamente todas las comunas del país se ven afectadas por la venta de drogas.

"Aquí hay mucho narcotraficante y se nota. Mandan a los 'soldados blancos' a vender y después pasan a buscar la plata. Tú no puedes venir tranquilo a la plaza, porque no puedes estar tranquila", cuenta una vecina que prefirió quedarse en el anonimato.

Esta vecina del barrio Yungay asegura que ha debido enfrentar violentas situaciones desde que los narcos llegaron al sector.

"Yo soy más chora, salgo con un fierro, porque una no sabe qué va a pasar. Después de cierta hora te da pánico salir. Todos los días hay un ajuste de cuentas, una balacera", agrega.

Las medidas del Gobierno para vencer el narcotráfico

En el Gobierno aseguran estar trabajando para combatir el narcotráfico y que hay proyectos de ley en el Congreso que buscan modificar la actual Ley 20.000.

"Apuntamos a desarticular esas bandas a través del ataque de su patrimonio, su lavado de activos y la forma en que lucran con el negocio ilícito de la droga", asegura el subsecretario Juan Francisco Galli.

Sin embargo, el Observatorio del Narcotráfico sostienen que se hace urgente tomar nuevas medidas para intentar frenar este fenómeno, porque en las poblaciones más vulnerables el escenario es crítico.