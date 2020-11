¿Qué pasó?

Este lunes, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió al proyecto de ley que establece el segundo retiro de fondos de pensiones, el cual se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Constirución del Senado.

¿Qué dijo Desbordes?

En primer lugar, el secretario de Estado y extimonel de Renovación Nacional se refirió al apoyo que ha recibido la iniciativa por parte de parlamentarios del oficialismo.

"Creo que esta no es una votación de izquierda o derecha, yo apoyé y lideré el primer retiro del 10%, reconociendo que el Gobierno había hecho un tremendo esfuerzo, que se han entregado una cantidad enorme de recursos, el fisco chileno, no solo el Gobierno", señaló, en conversación con Mega Plus Alerta.

No obstante, aclaró que "en plena pandemia mi opinión era que, aún así, con todo el gran esfuerzo que se estaba haciendo, todavía no era suficiente para cientos de miles de personas, porque el fisco no tiene recursos infinitos, no tiene plata para gastar a raudales, tiene límites".

"Ojalá no hubiera un segundo retiro"

El titular de Defensa sostuvo que "ojalá no hubiera un segundo retiro, se lo digo derechamente. En el primer retiro ya lo dije: 'ojalá no fuera necesario retirar platas, no fuera necesario que los trabajadores con su propio esfuerzo se hagan cargo de pasar esta crisis', pero la crisis es gigantesca y el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo enorme en reactivación económica".

"En ese contexto, lo del 10% ya está avanzando, ojalá tenga impuesto para las personas que más ganan, que no sea parejo, me parecería mal que finalmente no hubiera un gravamen, que no se le pusiera un impuesto a las rentas más altas, yo creo que es razonable. Si alguien como yo quisiera retirar su 10% en esta oportunidad, debería pagar impuestos, eso es lo lógico", añadió.

En esta línea, Desbordes sostuvo que "ojalá se mejore el proyecto, como plantearon desde el propio Ejecutivo, pero en paralelo es importante igual avanzar en la reforma previsional que creo que va a ser uno de los grandes legados del Presidente Piñera, junto con haber convocado a todos los chilenos a este proceso constituyente que está avanzando de manera ejemplar".

Reforma Previsional

Consultado por la reforma a las pensiones, sostuvo que "lo más importante hoy día es que ojalá logremos una reforma previsional, ojalá haya acuerdo. Yo le pido a la oposición, a los partidarios de mi gobierno, nuestros parlamentarios, que lleguemos a acuerdo lo más pronto posible para tenerle la buena noticia a la ciudadanía de que hay una reforma previsional que va a permitir mejores pensiones para los chilenos".

Consultado sobre si es pertinente una reforma de pensiones ahora, considerando que podría ser algo que recoja una eventual nueva Constitución, Desbordes sostuvo que "es importante hacerlo ahora porque la gente necesita mejorar las pensiones hoy día, primer dato, y en segundo lugar porque el proceso constituyente va a demorar dos años".

