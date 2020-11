Este jueves, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a un eventual segundo proceso de retiro del 10% desde las cuentas de AFP, en virtud del avance de la iniciativa en el Congreso.

En sintonía con sus apreciaciones respecto al primer proceso, la titular de la cartera se manifestó en contra de una medida de este tipo, recalcando el daño que podría generar en las pensiones futuras.

¿Qué dijo Zaldívar?

"El retiro de este nuevo 10% o el uso de los recursos para una futura jubilación en otra finalidad, que puede ser justificable, tiene muchas aristas que hacen que sea negativa, y que han sido muchos los actores que así lo han señalado, cada uno en su ámbito de competencia", señaló la ministra.

En esta línea, agregó que "hemos señalado que independiente que esto pueda generar alivio y que enorme cantidad de personas lo estén esperando, los efectos de largo plazo también hay que mirarlos, y estos efectos son complejos".

"Fuera del sistema previsional"

"Lo que se está haciendo no es solo sacar recursos de un sistema previsional, sino que es dejar fuera del sistema previsional a cuatro millones de chilenos, los cuales solamente podrían ir aumentando", señaló Zaldívar.

Tras esto, la secretaria de Estado añadió que "lo que estamos poniendo en riesgo con un retiro del 10% es un sistema de previsión que nos va a permitir en algún momento tener una cobertura".

Mea culpa

En paralelo, la ministra fue consultada por las críticas que ha recibido el Gobierno respecto a que no ha llegado a tiempo a cubrir las necesidades de las personas, lo cual ha sido argumento de varios parlamentarios del oficialismo para apoyar un segundo retiro de fondos previsionales.

"Uno siempre tiene que hacer un mea culpa y uno siempre tiene que ver como podría haber hecho las cosas de mejor manera", sostuvo Zaldivar.

"Sin embargo, hay que tener claridad de que lo que estamos buscando es entregar herramientas para los graves problemas que están viviendo las familias hoy, sin afectar a las familias después", agregó.

Finalmente, la titular de Trabajo disparó contra el retiro de fondos, asegurando que "me parece que es bastante contradictorio que el discurso durante todo este tiempo haya sido buscar ayuda a las personas más afectadas, pero que la medida sea indiscriminada, para todos, hayan bajado o no sus ingresos, que no paguen impuestos las personas de altos ingresos".

