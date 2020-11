¿Qué pasó?

Este martes la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que busca que los afiliados puedan realizar un segundo retiro de hasta el 10% de sus fondos de pensiones.

El nuevo retiro mantendría la universalidad del primero, aunque desde el oficialismo creen que debería establecer un requisito: tener una disminución en los ingresos de al menos el 30%.

¿Qué dicen los afiliados?

Muchos afiliados no están de acuerdo con que se establezca un requisito para poder extraer el dinero, y apoyan la universalidad de la iniciativa.

"Yo creo que debe ser para todos porque es tu plata, tú trabajaste tanto tiempo para tener tu dinero", sostuvo un ciudadano.

"Siendo plata nuestra corresponde que sea para todos y cada cuál sabe cómo se manejan sus platas", manifestó otra persona.

"Es muy difícil saber quién tiene merma y quién no. Significa que tú tienes que distinguir personas que sí y personas que no, y eso ¿cómo lo haces?", cuestionó otro afiliado.

¿Están de acuerdo con un segundo retiro?

Sin embargo, la idea de retirar los fondos de pensiones sigue causando división entre las personas.

"Por la necesidad sí, pero esta cuestión es pan para hoy y hambre para mañana", afirmó un ciudadano.

Otro indicó que: "Nunca he estado de acuerdo con los retiros del 10%, creo que el Gobierno debería haber tomado medidas más rápidas y haber llegado con recursos a la gente".

Por otra parte, una afiliada expresó que: "Creo que hay mucha gente que lo necesita para poder seguir viviendo, para poder sobrevivir y tener sus gastos básicos".

¿En qué utilizarán el dinero?

Más de 10 millones de personas ya solicitaron el primer retiro, y según la última encuesta Cadem, la mayoría lo utilizó para insumos básicos y pagar deudas.

Para los expertos, este segundo retiro podría tener otros fines, considerando el levantamiento de las restricciones por la pandemia. Las opciones que toman fuerza son el ahorro y las inversiones, aunque muchas familias siguen con mermas en sus ingresos.

"Estaría en espera de que si llega una emergencia lo podría utilizar", dijo un afiliado, mientras que una mujer señaló que: "La pensión que iba a recibir no me iba a alcanzar ni para comer y en cambio prefiero recibir mi plata, la deposito en fondos mutuos y gano más plata de lo que me da mi pensión".

