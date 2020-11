Una verdadera pesadilla está viviendo un padre y su esposa en Quillota, región de Valparaíso, debido al violento accionar de su hijo, que incluye constantes maltratos y una grave amenaza que apuntaba a quemarlos a ambos incendiando su casa.

Así lo denunció su progenitor y dueño del inmueble que terminó completamente siniestrado el pasado jueves en el sector El Mirador, camino a la virgen del Cerro Mayaca.

Tras el incendio, el hombre aseveró en declaraciones al diario El Observador que "mi hijo me quiso quemar vivo”, asegurando que tiene la certeza que es el culpable de las llamas que consumieron la casa.

“Llegó y nos mandó mensajes por WhatsApp a todos, donde decía que iba a quemar la casa", relató Eduardo, aclarando que las amenazas incluían incendiar el inmueble con ellos adentro.

"Me reventó el oído y le quebró el brazo a mi nuera"

El violento episodio se suma a otros maltratos que ha sufrido esta familia ante el accionar de su hijo.

"Hace como cuatro meses me pegó. Yo estaba ayudando a un vecino a instalarse con una casita, así que en un momento nos pusimos a compartir, a tomarnos un 'copetito'. Cuando llegó él, me pegó, me reventó el oído delante de todos los vecinos", relató el hombre.

Además, indicó que su hijo, de 28 años, había golpeado a su propia pareja. “Le pegó a mi nuera, le quebró el brazo”, relató el dolido padre.

Su hijo estuvo preso dos años por robo con violencia

Sobre las causas del actuar de su hijo, Eduardo sostuvo que "él está mal de la cabeza, estuvo preso dos años y cuatro meses por un robo con violencia con arma de fuego, y en la cárcel se puso peor”.

Además, indicó que muchas veces trató de acusarlo ante la justicia, pero no lo hizo por su esposa.

“Mi señora me decía que no lo hiciera porque era nuestro hijo. Es cierto, es mi sangre, pero me pegó, ya no le tenía respeto a nada y ahora nos quemó la casa, nunca pensé que iba a pasar esto”, afirmó el hombre que junto a su familia perdieron todo a causa del incendio.