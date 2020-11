Fue el pasado 4 de noviembre cuando, con 154 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución mediante el cual se solicita al Gobierno que extienda la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia durante los meses de noviembre y diciembre, en el marco de la crisis económica derivada del coronavirus.

La iniciativa, en la práctica, no tiene carácter vinculante, sino más bien es una declaración de los parlamentarios respecto a este tema en específico, dejando la decisión en manos del Ejecutivo.

Señal potente

El diputado Jaime Naranjo (PS), principal impulsor del proyecto de resolución, sostuvo a Meganoticias que "creo que la señal más potente para esta iniciativa, más allá que yo la esté impulsando, es que yo presenté un proyecto de resolución en la sala y la unanimidad de los diputados, tanto de Gobierno como de oposición, estuvieron de acuerdo para solicitarle eso al Gobierno, y eso le da un respaldo político bastante más amplio y más diverso".

En esta línea, el parlamentario sostuvo que "he conversado con el ministro de la Segpres, he conversado con el ministro de Economía, he conversado con el ministro de Hacienda, lo he hecho ver en la Comisión de Desarrollo Social, donde está Karla Rubilar".

"La situación no ha mejorado"

Como argumento de la solicitud al Ejecutivo, Naranjo (foto inferior) sostuvo que "la situación económica del país no ha mejorado en absoluto y particularmente, tal vez en Santiago, a lo mejor algún repunte se ve, pero en regiones la situación está muy deteriorada y la gente no tiene trabajo".

"La gente que normalmente tenía trabajo de temporada no lo está teniendo, por diversas explicaciones sanitarias, de restricciones de los puertos, en el caso de las actividades frutícolas, y la situación está muy compleja", agregó.

Trabajos de temporada

En paralelo, el diputado PS sostuvo que "la gente que va a retirar el segundo 10% es gente que, por decirlo de alguna manera, es un poquito más acomodada, y aquí estamos hablando de gente que estaba habituada a los trabajos de temporada que no han comenzado y que el Ingreso Familiar de Emergencia se había transformado en una gran ayuda para ellos".

"Yo tengo grupos de WhatsApp con las poblaciones, con los sectores rurales y a partir de la información que han estado entregando, es dramático escuchar, ayer nomás recibí un WhatsApp: 'Mire, por favor, consígalo, porque el año pasado yo en esta fecha tenía pega, ahora no tengo pega y tengo tres hijos, no sé cómo los voy a alimentar'", sostuvo.

Respuesta de Briones

Tras esto, el parlamentario se refirió a las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien descartó, de momento, el beneficio, condicionando su implementación a medidas de confinamiento como las cuarentenas.

"Yo creo que el ministro de Hacienda una vez más se equivoca rotundamente, no porque estén apareciendo pequeños brotes en la economía, significa que la economía general del país está bien, una cosa es Santiago y la Región Metropolitana, que claramente tiene otra visión de las cosas, que ver la realidad de las regiones, cuya actividad principal es la actividad silvoagropecuaria", sostuvo.

Confianza

Finalmente, el parlamentario señaló tener "mucha confianza" en el proyecto de resolución aprobado recientemente, principalmente debido a que fue aprobada transversalmente por parlamentarios de todos los sectores.

"No es que se me ocurrió a mí, o a la bancada del Partido Socialista o los diputados de oposición, no, esto fue de todos lados, unánime, los 155 diputados (154 y una abstención) le dijeron al Presidente de la República y al ministro de Hacienda: 'Mantenga el IFE, por lo menos noviembre y diciembre', y eso es un mandato que tiene fuerza".

Retiro del 10%

Tras esto, puntualizó que "mañana (martes), en la discusión que va a haber del retiro del 10% de las AFP va a salir una y otra vez en el debate, 'estamos votando a favor, porque el Gobierno no ha extendido el IFE', el debate mañana va a estar centrado en eso, entonces va a ser una consecuencia lógica".

"Yo espero que el ministro de Hacienda se abra, porque claramente no todo Chile es homogéneo, es cierto que en Santiago la actividad está retomando, tomando un poquito de fuerza, pero es muy distinto lo que ocurre en la Región Metropolitana con lo que ocurre en las zonas silvoagropecuarias del país", concluyó.

