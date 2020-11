¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación fijó hasta el 23 de diciembre como la fecha límite en que se extenderían las clases durante este 2020, año donde la pandemia de coronavirus afectó fuertemente al calendario escolar.

Sin embargo, algunos establecimientos podrán terminar su año escolar unos días antes, dependiendo de su avance curricular y si así lo estiman conveniente.

Fecha límite de extensión de clases

La información fue dada a conocer por el propio subsecretario de Educación, Jorge Poblete, quien entregó algunos detalles sobre esta medida.

"Atendiendo la particularidad de este año, tomamos la decisión de que el cierre no se realizará más allá del 23 de diciembre", planteó la autoridad a El Mercurio.

Respecto a la fecha seleccionada, Poblete indicó que "la idea de optar por finalizar en diciembre es para que todos los alumnos continúen recibiendo un fuerte apoyo durante esta última etapa del año, porque sabemos que cada día cuenta".

A pesar de la fecha anunciada, algunos recintos educacionales podrán optar por finalizar antes su periodo escolar. Este es el caso del Instituto Alonso de Ercilla, por ejemplo, que seguirá hasta el 18 de diciembre.

"No tuvimos momentos en que no se hicieran clases. Inmediatamente, apenas comenzó la pandemia, al lunes siguiente los estudiantes estaban con clases virtuales. No hay ningún motivo para alargarlo", comunicó Pedro Díaz, rector del establecimiento.

Calendario 2021

En relación al calendario escolar del 2021, el subsecretario explicó que "estamos analizando las definiciones que se tomarán".

"El retorno a clases presenciales, independiente de la fecha en que empiecen, es fundamental para que cada estudiante tenga aprendizajes significativos y se vuelva a encontrar con sus compañeros", expuso.

Ver cobertura completa