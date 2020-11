¿Qué pasó?

El ahora exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, juró durante la tarde de este miércoles como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Víctor Pérez, quien renunció el martes a su cargo luego que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra.

De este modo, Delgado se convirtió en el cuarto ministro del Interior del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, luego de las salidas de Andrés Chadwick (596 días en el cargo), Gonzalo Blumel (274) y Pérez (98).

¿Qué dijo Delgado?

"Agradecer la confianza del Presidente Sebastián Piñera por haber pensado que poseo las características, básicas al menos, para poder enfrentar este gran desafío. Sé que es un desafío complejo, lo tengo claro", manifestó el nuevo ministro del Interior.

"Dentro de todos los desafíos que tengo, creo que el principal desafío es no desconectarse de la gente, no desconectarse de la calle. No desconectarme de la gente que he visto cómo ha sufrido, no desconectarme de aquellas personas que han perdido sus empleos, de aquellas personas que no tienen alimento", detalló.

¿Qué dijo Piñera?

"Le hemos encargado practicar los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos con todos los sectores, y seguir impulsando la modernización de nuestras policías", aseguró Piñera.

"Le he pedido a Rodrigo Delgado trabajar estrechamente con las policías, para resguardar el orden público, proteger la seguridad de los ciudadanos y llevar paz a las familias chilenas", agregó el Mandatario.

Además, Piñera le manifestó a Delgado que "la misión de este gabinete que usted preside es impulsar con eficacia, voluntad y urgencia la agenda de futuro, que se basa y se centra en las necesidades y lo que nos piden los chilenos".

Despedida de Víctor Pérez

Finalmente, el Presidente volvió a dedicarle palabras al renunciado Pérez, quien no estuvo presente en La Moneda en el nombramiento de Delgado.

"Quiero agradecer y reconocer el gran aporte, compromiso y la vocación que demostró Víctor Pérez en el servicio público".