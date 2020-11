Vecinos de una megatorre en Estación Central aseguran que ya no pueden vivir tranquilos, porque son testigos de la venta de drogas y prostitución al interior del edificio.

La comunidad también acusa que no existen controles de seguridad, lo que pone en riesgo a las familias residentes, ya que cualquiera puede entrar sin ser registrado.

Las denuncias

Estos hechos fueron verificados por el equipo de Reportajes de Meganoticias, el cual se infiltró en el edificio para conocer la realidad que aqueja a los vecinos.

En el chat de los habitantes de la megatorre abundan las ofertas de todo tipo de productos, las que en pocos minutos se concretan en una venta.

De hecho, una mujer vende alcohol y hace la entrega en la puerta de los departamentos acompañada de una menor de edad. Pero eso no es lo único.

"Acá tú puedes ver drogas, prostitución. En un condominio normal no se ve la prostitución. También se ve una modalidad de apart hotel, rotación de personas toda la semana. Gente corriendo por los pasillos en calzoncillos tratando de abrir las puertas de los departamentos colindantes", cuenta un vecino bajo el anonimato.

Descarada venta de droga

La venta de droga se hace a través de una reconocida aplicación de citas. Entre las sustancias ilícitas que se ofrecen hay marihuana, éxtasis y cocaína, incluso una peligrosa droga denominada como tusi, un potente alucinógeno.

La transacción de droga es descarada al interior del edificio y los vendedores se pasean tranquilamente por los pasillos. Es más, no tienen ninguna vergüenza cuando se equivocan de dirección y llegan con droga a los departamentos de vecinos que no están relacionados con este negocio.

"En cuarentena, un chico tocó la puerta y me dijo que venía a dejar un pedido. Le respondí que no había pedido nada, pero me cuenta que es marihuana que se compró por una aplicación. 'Estás equivocadísimo', le dije", relata otro vecino.

Prostitución

La prostitución es otro de los grandes problemas que deben enfrentar los residentes. Tras llamar a uno de los avisos se revelan las falencias que existen dentro del edificio, ya que las personas ajenas a él entran sin muchas dificultades.

"En tiempos de pandemia, los apart hotel seguían ingresando gente, los conserjes dejan entrar a trabajadoras sexuales. Existe mucha venta de droga, hay gente que no se sabe si acreditó para poder ingresar acá, yo no sé quién es mi vecino. Puede ser alguien que es violador o asesino", cuenta un hombre.

Vecino fue sorprendido vendiendo drogas

Uno de los vecinos del edificio fue soprendido vendiendo drogas en la entrada del lugar. Según información de Carabineros, el sujeto se encontraba en Chile de manera irregular y fue detenido porque se dedicaba al tráfico de sustancias ilícitas.

Administrador del edificio no quiso responder

Junto al jefe de Seguridad Ciudadana de Estación Central llegamos al edificio para pedir una entrevista al administrador. Pese a la insistencia el administrador, no quiso hablar entregar declaraciones, asegurando que estaba en su día de descanso.

"Siempre va a existir un rechazo por parte de la administración cada vez que se ven enfrentados a situaciones que los afecta de forma directa. Ellos son responsables de lo que sucede", explica Isaias Llanquin, jefe de Seguridad Pública de la comuna.

Los residentes de estas megatorres ya no dan más, quieren vivir tranquilos, pero claramente con estos vecinos por ahora es imposible.