¿Qué pasó?

A una semana exacta del Plebiscito Nacional, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a su segundo periodo como jefe de Gobierno, instancia en la que aseguró que el último año ha sido "el más difícil de mi vida".

¿Qué dijo Piñera?

Respecto a este año en particular, donde el país se ha visto afectado, especialmente, por la pandemia de coronavirus, el mandatario afirmó que "ha sido extraordinariamente duro y difícil, también en lo personal y lo familiar".

"Ha sido el año más difícil de mi vida, pero tengo una salud, hasta ahora, de fierro. Una resiliencia...", señaló Piñera en una entrevista con El Mercurio.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que "nunca me he quebrado, nunca he dejado de asumir mis responsabilidades, nunca he dejado de levantarme temprano en la mañana. A veces me acuesto en las noches cansado como perro".

"Uno se siente solo"

A su vez, expresó que "uno se siente solo. Cuando hay grandes problemas y opciones muy contradictorias, al final del día uno tiene que tomar la decisión solo".

"Espero que cuando se escriba la historia, con más serenidad, objetividad y más respeto por la verdad, se diga que enfrentamos la peor crisis política en muchas décadas en Chile y que supimos todos encauzarla por la vía democrática, institucional, y pacífica, no por la violencia", enfatizó.

Plebiscito Nacional

Piñera hizo hincapié en el Plebiscito Nacional que se desarrolló el pasado domingo 25 de octubre y que terminó con el "Apruebo" imponiéndose sobre el "Rechazo" como opción para la redacción de una nueva Carta Magna.

"Nuestro compromiso es que el proceso constituyente también sea ejemplar y nos conduzca a buen puerto, a una buena Constitución. Una Constitución que sea un gran marco de unidad, estabilidad, que no parte de cero, que recoja valores y principios de la sociedad chilena", sostuvo.

Por último, dijo que "tenemos que reducir la incertidumbre respecto del proceso constituyente, y mientras antes avancemos en acuerdos en materias básicas, mayor certeza vamos a poder generar".