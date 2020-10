¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación que propone 23 escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente, mecanismo encargado de redactar la nueva Carta Fundamental.

Por lo tanto, los 23 cupos asegurados se incorporarán a los 155 que estima el mecanismo constitucional. Eso sí, 14 de los 23 escaños serán ocupados exclusivamente por el pueblo mapuche, en caso de que la medida prospere.

Esta indicativa fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra, dando por desechada la idea que propuso el oficialismo, sector que postulaba 15 cupos pero descontándolos de los 155.

⏰ Último Minuto I Por 3 votos a 2, la Comisión de Constitución aprobó la indicación que propone 23 escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional.



Los asientos serán adicionales a los 155, según la disposición aprobada.



El debate continúa.. — SenadoChile (@Senado_Chile) October 30, 2020

Compleja negociación

Tras ser aprobada por la comisión, ahora la iniciativa deberá ser votada en la Sala de la Cámara Alta. Sin embargo, parlamentarios de oposición aseguran que será una negociación compleja, pues necesitan los votos de Chile Vamos para lograr el quórum de 3/5.

"Me atrevo a decir que probablemente no van a estar los 26 votos que se requieren, entonces este es un camino que tenemos que recorrer, pero que no es muy largo, porque estamos con poco tiempo", dijo el senador Francisco Huenchumilla (DC), según consigna Emol.